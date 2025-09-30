VÍDEO: brasileiro é nocauteado em noite sem contratos do UFC para o país
Apenas gringos foram contratados neste episódio do Contender Series
O Brasil não teve um bom dia no Contender Series, evento cujo destaques assinam com o UFC. Nesta terça-feira, os três brasileiros em ação acabaram derrotados, incluindo duas vitórias por interrupção e uma por decisão. Pupilo de Charles Do Bronx, Paulo Henrique da Silva acabou perdendo para Rashid Vagabov, enquanto Magno Dias e Vitor Costa caíram diante de Louis Jourdain e Damian Pinas, respectivamente.
Com isso, nenhum dos brasileiros levou um contrato para casa e dois de seus adversários acabaram contemplados com a chance de assinar com o UFC – apenas Vagabov não conseguiu um contrato.
A derrota mais dura veio na luta principal desta semana. Duplo campeão do Jungle Fight no peso médio e no meio-pesado, Vitor Costa acabou nocauteado de forma brutal no primeiro round por Damian Pinas, de Aruba.
Na segunda luta mais importante da noite, Magno Dias acabou sendo dominado por dois rounds pelo canadense Louis Jourdain. Irmão de Charles Jourdain, o peso galo finalizou Dias no terceiro round e ganhou também um contrato, juntando-se ao irmão no UFC.
Do Bronx no córner antes do UFC Rio
Na fase final de preparação para o UFC Rio, Charles Do Bronx viajou a Las Vegas para fazer parte do córner de Paulo Henrique da Silva, seu pupilo. O jovem brasileiro, porém, mostrou estar atrás tecnicamente de Vagabov, que fez uma boa luta e neutralizou as forças de Paulo Henrique.
O produto da Chute Boxe chegou a fazer um bom segundo round, mas acabou sendo dominado no terceiro assalto e, como o russo também havia vencido o round inicial, Paulo Henrique acabou armargando sua primeira derrota nas últimas 12 lutas profissionais.
RESULTADOS CONTENDER SERIES - 30 de Setembro
Local: Las Vegas, EUA
Horário: 21h
Onde assistir: UFC Fight Pass (serviço de streaming do UFC)
Peso médio: Damian Pinas (ARU) venceu Vitor Costa (BRA) por nocaute – Pinas ganhou o contratoPeso galo: Louis Jourdain (CAN) venceu Magno Dias (BRA) por finalização (mata-leão) – Jourdain ganhou o contrato
Peso meio-médio: Christopher Alvidrez (EUA) venceu Eliezer Kubanza (RDC) por nocaute – Alvidrez ganhou o contrato
Peso pena: Kurtis Campbell (ING) venceu Demba Seck (SEN) por nocaute – Campbell ganhou o contrato
Peso mosca: Rashid Vagabov (RUS) venceu Paulo da Silva (BRA) por decisão
