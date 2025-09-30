O Brasil não teve um bom dia no Contender Series, evento cujo destaques assinam com o UFC. Nesta terça-feira, os três brasileiros em ação acabaram derrotados, incluindo duas vitórias por interrupção e uma por decisão. Pupilo de Charles Do Bronx, Paulo Henrique da Silva acabou perdendo para Rashid Vagabov, enquanto Magno Dias e Vitor Costa caíram diante de Louis Jourdain e Damian Pinas, respectivamente.

continua após a publicidade

Com isso, nenhum dos brasileiros levou um contrato para casa e dois de seus adversários acabaram contemplados com a chance de assinar com o UFC – apenas Vagabov não conseguiu um contrato.

A derrota mais dura veio na luta principal desta semana. Duplo campeão do Jungle Fight no peso médio e no meio-pesado, Vitor Costa acabou nocauteado de forma brutal no primeiro round por Damian Pinas, de Aruba.

continua após a publicidade

Na segunda luta mais importante da noite, Magno Dias acabou sendo dominado por dois rounds pelo canadense Louis Jourdain. Irmão de Charles Jourdain, o peso galo finalizou Dias no terceiro round e ganhou também um contrato, juntando-se ao irmão no UFC.

Do Bronx no córner antes do UFC Rio

PH Silva perdeu no DWCS (Foto: Reprodução Instagram ufc)

Na fase final de preparação para o UFC Rio, Charles Do Bronx viajou a Las Vegas para fazer parte do córner de Paulo Henrique da Silva, seu pupilo. O jovem brasileiro, porém, mostrou estar atrás tecnicamente de Vagabov, que fez uma boa luta e neutralizou as forças de Paulo Henrique.

continua após a publicidade

O produto da Chute Boxe chegou a fazer um bom segundo round, mas acabou sendo dominado no terceiro assalto e, como o russo também havia vencido o round inicial, Paulo Henrique acabou armargando sua primeira derrota nas últimas 12 lutas profissionais.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

RESULTADOS CONTENDER SERIES - 30 de Setembro

Local: Las Vegas, EUA

Horário: 21h

Onde assistir: UFC Fight Pass (serviço de streaming do UFC)



Peso médio: Damian Pinas (ARU) venceu Vitor Costa (BRA) por nocaute – Pinas ganhou o contratoPeso galo: Louis Jourdain (CAN) venceu Magno Dias (BRA) por finalização (mata-leão) – Jourdain ganhou o contrato

Peso meio-médio: Christopher Alvidrez (EUA) venceu Eliezer Kubanza (RDC) por nocaute – Alvidrez ganhou o contrato

Peso pena: Kurtis Campbell (ING) venceu Demba Seck (SEN) por nocaute – Campbell ganhou o contrato

Peso mosca: Rashid Vagabov (RUS) venceu Paulo da Silva (BRA) por decisão