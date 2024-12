Sou do Esporte pede que COB retire de pauta votação de planejamento estratégico

A Sou do Esporte divulgou um comunicado que pede para que o COB retire da assembleia-geral extraordinária (AGE) a pauta de aprovação do Planejamento Estratégico do triênio de 2025 a 2028. A entidade alega que o comitê cometeu um erro, já que haverá troca de presidente após a AGE.

Em outubro deste ano, Marco Antônio La Porta foi eleito presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB) para o próximo quadriênio. Ele superou o atual mandatário, Paulo Wanderley Teixeira, que tentava a reeleição. Com a troca de comando iminente, as instituições esportivas esperavam fazer o planejamento com o futuro dirigente, mas o COB colocou a pauta de aprovação do Planejamento Estratégico do triênio de 2025 a 2028 antes da posse de La Porta. Por conta disso, a Sou do Esporte divulgou o comunicado.

VEJA A NOTA:

"A Sou do Esporte em sua luta para um melhor ambiente do esporte no Brasil, principalmente fortalecendo a governança das entidades esportivas vem, por meio desta, solicitar que a atual gestão do Comitê Olímpico do Brasil Cumpra o Estatuto, em seu artigo 29 e retire da AGE a pauta de aprovação do Planejamento Estratégico 2025/2028 apresentada de forma errônea, já que o planejamento estratégico só pode ser aprovado no primeiro quadriênio. As entidades esportivas precisam cumprir seus estatutos sem margem de interpretação ou conveniência."

O COB ainda não se manifestou sobre a nota da Sou do Esporte.