Evento contará com três brasileiros: Alexia Thainara, Luana Dread e Rodolfo Bellato. Horário do evento é 20h e será transmitido pelo UFC Fight Pass.

O UFC organiza, neste sábado (27), o seu segundo evento na Austrália em 2025 e, desta vez, viaja para Perth, no oeste do país, para o UFC Fight Night: Ulberg x Reyes. Na luta principal, dois dos melhores meio-pesados do mundo se enfrentam já de olho na disputa de cinturão que acontecerá uma semana depois, em Las Vegas. O neozelandês Carlos Ulberg busca sua nona vitória seguida até 93kg, enquanto o ex-desafiante Dominick Reyes tenta o quarto triunfo em sequência.

continua após a publicidade

O vencedor deste confronto fica muito perto de uma disputa de título, mas vai ter que rivalizar com outro confronto por uma chance pelo cinturão - o UFC 320, além de Magomed Ankalaev x Alex Poatan, também terá Jiri Prochazka x Khalil Rountree. O vencedor que mais impressionar sai na frente para enfrentar o campeão que emergir de Ankalaev x Poatan 2.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Além do duelo entre os meio-pesados, o UFC Perth também terá três brasileiros em ação. Alexia ‘’Burguesinha’’ Thainara enfrenta Looma Lookbonme da Tailândia em duelo peso palha; Luana Dread mede forças com a estreante Michelle Montague no peso galo; e Rodolfo Bellato busca mais um triunfo entre os meio-pesados diante de Navajo Stirling.

continua após a publicidade

‘’Burguesinha’’ preparada para o UFC Perth

Burguesinha em ação no UFC (Foto: Reprodução Instagram Alexia Thainara)

Em entrevista ao LANCE!, ‘’Burguesinha’’ fez uma análise da adversária, mas se disse preparada para conquistar a sua segunda vitória no UFC. A brasileira de Japeri vem de triunfo inesquecível sobre Molly McCann, ícone do MMA inglês, que se aposentou após ser finalizada por Alexia.

- Sei que ela é uma atleta muito dura, mas eu treino muito duro também. Meu jogo é bem versátil, se tiver que trocar porrada, vamos trocar. E se tiver que derrubar, vamos derrubar. Eu vim para me divertir e buscar o topo. Treino com a Amanda Ribas, alguém que te dá muita força e união dentro e fora do octógono - comentou a peso palha brasileira.

continua após a publicidade

FICHA TÉCNICA

UFC Fight Night — Perth, AUS

Data: 27 de setembro de 2025

Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)

Local: Perth, Australia

Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card principal - a partir das 23h

Peso meio-pesado: Carlos Ulberg (NZL) x Dominick Reyes (EUA)

Peso meio-pesado: Jimmy Crute (AUS) x Ivan Erslan (CRO)

Peso pena: Jack Jenkins (AUS) x Ramon Taveras (EUA)

Peso meio-médio: Jake Matthews (AUS) x Neil Magny (EUA)

Peso pesado: Justin Tafa (NZL) x Louie Sutherland (ESC)

Peso leve: Tom Nolan (AUS) x Charlie Campbell (EUA)

Card preliminar - a partir das 20h

Peso meio-pesado: Navajo Stirling (NZL) x Rodolfo Bellato (BRA)

Peso médio: Cameron Rowston (AUS) x Andre Petroski (EUA)

Peso leve: Jamie Mullarkey (AUS) x Rolando Bedoya (PER)

Peso galo: Colby Thicknesse (AUS) x Josias Musasa (RDC)

Peso galo: Michelle Montague (NZL) x Luana Dread (BRA)

Peso pesado: Brando Pericic (AUS) x Elisha Ellison (EUA)

Peso palha: Loma Lookboonme (TAI) x Alexia Burguesinha (BRA)