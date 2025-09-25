Ao LANCE!, Burguesinha abre o jogo sobre futuro no UFC: ‘Vim para me divertir’
Brasileira estará em ação no UFC Perth deste sábado, 27
Alexia Thainara, com seu jeito ‘’burguesinha’’, despojado e engraçado, fez muito barulho em sua estreia no UFC. A brasileira aposentou a ícone do MMA britânico Molly McCann, colocou água no choppe inglês e agora tem a chance de deixar sua marca no UFC Perth, deste sábado (27). A Burguesinha de Japeri, no Rio de Janeiro, enfrenta Loma Lookbonmee em duelo peso palha.
Ao LANCE!, Alexia declarou que pretende seguir com seu estilo que chamou atenção, com muita risada, brincadeiras, mas também um jogo muito versátil, com qualidade em pé e no chão.
- Pretendo seguir com esse mesmo estilo. Essa é a Alexia de todos os dias: divertida, engraçada, feliz. Pretendo levar essa alegria para dentro do octógono todas as vezes que eu for lutar. Isso será um legado na minha carreira. Quando as pessoas lembrarem de mim, vão lembrar que a Alexia está sempre feliz, com um sorriso no rosto, com bastante descontração.
Apelido de ‘’Burguesinha’’
Nascida e criada em Japeri, município do estado do Rio de Janeiro, Alexia recebeu o apelido de ‘’Burguesinha’’ de sua mãe.
- Eu só queria saber de fazer a unha, cabelo e ir para a academia. Não queria saber de trabalhar. Então, minha mãe falava: ‘’Menina, você é uma verdadeira burguesinha. Só quer saber de academia, esteticista’’... - riu Thainara, que teve que esconder da mãe sua vocação para a luta:
- Eu comecei na Capoeira aos oito anos e depois, através de um projeto social na minha cidade, entrei no muay thai e no jiu-jitsu. Mas minha mãe não aceitava e eu falava para ela que ia jogar futebol, que era liberado por ela. Mas ia treinar. Um dia, meu mestre perguntou se eu eu queria lutar e eu disse que sim. Peguei 50 reais emprestado e fui lutar. Depois que eu ganhei, minha mãe me ligou desesperada, perguntando aonde eu estava e falei que tinha acabado de ganhar uma luta.
Treinos com Amanda Ribas fortalecem carreira no UFC
‘’Burguesinha’’ acredita que o duelo com Loma Lookboonme será duro, mas acredita nos seus treinos, especialmente com Amanda Ribas, número 11 do peso mosca do UFC. As duas treinam há anos e Thainara acredita que sua versatilidade e os treinos com Ribas irão ajudá-la no UFC Perth.
- Sei que ela é uma atleta muito dura, mas eu treino muito duro também. Meu jogo é bem versátil, se tiver que trocar porrada, vamos trocar. E se tiver que derrubar, vamos derrubar. Eu vim para me divertir e buscar o topo. Treino com a Amanda Ribas, alguém que te dá muita força e união dentro e fora do octógono.
Burguesinha Delivery vai pedir ranqueada no UFC
Em caso de vitória no UFC Perth diante de Lookboonme, Thainara já sabe o que pedir: uma adversária ranqueada na próxima rodada. E ela promete manter e criar o seu legado em torno da alegria, mesmo à medida que vá subindo no ranking do UFC - por isso, o pedido por uma ranqueada será feito do seu jeitinho especial.
- Dana White, o Delivery da Burguesinha está pronto para entregar um nocaute ou uma finalização contra uma ranqueada - brincou.
FICHA TÉCNICA
UFC Fight Night — Perth, AUS
Data: 27 de setembro de 2025
Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)
Local: Perth, Australia
Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet
Card principal - a partir das 23h
Peso meio-pesado: Carlos Ulberg (NZL) x Dominick Reyes (EUA)
Peso meio-pesado: Jimmy Crute (AUS) x Ivan Erslan (CRO)
Peso pena: Jack Jenkins (AUS) x Ramon Taveras (EUA)
Peso meio-médio: Jake Matthews (AUS) x Neil Magny (EUA)
Peso pesado: Justin Tafa (NZL) x Louie Sutherland (ESC)
Peso leve: Tom Nolan (AUS) x Charlie Campbell (EUA)
Card preliminar - a partir das 20h
Peso meio-pesado: Navajo Stirling (NZL) x Rodolfo Bellato (BRA)
Peso médio: Cameron Rowston (AUS) x Andre Petroski (EUA)
Peso meio-médio: Jonathan Micallef (AUS) x Oban Elliott (GAL)
Peso leve: Jamie Mullarkey (AUS) x Rolando Bedoya (PER)
Peso galo: Colby Thicknesse (AUS) x Josias Musasa (RDC)
Peso galo: Michelle Montague (NZL) x Luana Dread (BRA)
Peso pesado: Brando Pericic (AUS) x Elisha Ellison (EUA)
Peso palha: Loma Lookboonme (TAI) x Alexia Burguesinha (BRA)
