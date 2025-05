A noite de UFC em Des Moines, Iowa, não foi positiva para os brasileiros. Deiveson Figueiredo e Marina Rodriguez, os únicos representantes do Brasil no card, perderam as suas lutas. Após o reves, a brasileira, de 37 anos, anunciou a sua aposentadoria dos octógonos. Veja como foram as batalhas de ambos os lutadores e confira os outros resultados do Fight Night.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Sandhagen x Figueiredo

A luta

Cory, sendo o mais alto, tentou manter a distância com chutes, mas o brasileiro prontamente respondeu com um forte golpe na perna. Depois, ele buscou levar a luta para o chão, resultando em ambos se prendendo na grade. Ao se separarem, o "Deus da Guerra" acertou um bom uppercut e conseguiu derrubar o adversário, alcançando as costas dele. Entretanto, perdeu a posição, permitindo que Sandhagen ficasse por cima e desferisse um intenso ground and pound, com golpes pesados que deixaram o rosto do manauara sangrando e bastante danificado.

O segundo round começou de maneira semelhante, com trocas de chutes baixos e o norte-americano atacando as pernas do ex-campeão. Nos socos, no entanto, foi o lutador brasileiro que acertou o golpe mais impactante. Ele tentou outra queda, mas repetiu o erro do round anterior. Mesmo assim, conseguiu se levantar rapidamente. A recuperação foi breve: Cory levou a luta novamente para o chão e, após uma tentativa do brasileiro de se levantar, Figueiredo sinalizou uma lesão no joelho. A interrupção veio logo a seguir, decretando o fim do combate.

continua após a publicidade

➡️Lenda do UFC aconselha Aspinall sobre espera por Jon Jones; veja

A derrota marca o segundo revés consecutivo do lutador paraense na categoria dos pesos-galos (61 kg), complicando ainda mais sua trajetória em busca de uma nova chance pelo cinturão. Figueiredo, que já gravou seu nome na história da organização ao conquistar o título dos moscas, estava tentando se estabelecer entre os principais competidores da nova categoria para repetir seu sucesso anterior.

Robertson x Rodriguez

A luta

O primeiro round começou com a brasileira movimentando-se pelo octógono, fazendo a adversária andar atrás dela. Marina desferiu alguns golpes, mas nenhum deles teve um impacto significativo. Por outro lado, Robertson, eficiente nas quedas, não perdeu tempo e logo levou a luta para o solo. A canadense tentou passar a guarda da brasileira e chegou a buscar um katagatame. Sem conseguir aplicar o golpe, ela partiu para o ground and pound, o que provocou um inchaço no rosto de Marina, que sofreu pressão até o fim do assalto.

continua após a publicidade

No início do segundo round, Robertson derrubou a adversária com um single leg. Marina ainda tentou encaixar um enforcamento, mas não conseguiu sustentar a posição e deu espaço para a canadense escapar. Em seguida, a lutadora montou e desferiu socos firmes, até que o árbitro interrompeu o combate e decretou o nocaute técnico.

➡️Ídolo do Manchester United surpreende e assina com PFL para lutar MMA

O resultado representou a quinta derrota da lutadora gaúcha em suas últimas seis lutas, encerrando uma carreira marcada por altos e baixos no octógono. Após passar um longo tempo entre as top 10 da categoria peso-palha (52 kg), ela ocupava a nona posição no ranking e decidiu se aposentar do esporte após mais de dez anos de carreira.

Card Principal

Cory Sandhagen venceu Deiveson Figueiredo por nocaute técnico a 4m08s do 2° round

Reinier De Ridder venceu Bo Nickal por nocaute técnico a 1m53s do 2° round

Daniel Rodriguez venceu Santiago Ponzinibbio por nocaute técnico a 1m12s do 3° round

Montel Jackson venceu Daniel Marcos por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Serhiy Sidey venceu Cameron Smotherman por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28)

Mason Jones venceu Jeremy Stephens por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Card Preliminar

Yana Santos venceu Miesha Tate por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28) Azamat Bekoev venceu Ryan Loder por nocaute técnico aos 2m44s do 1° round Gillian Robertson venceu Marina Rodriguez por nocaute técnico aos 2m07s do 2° round Quang Le venceu Gaston Bolanos por finalização (mata-leão) a 1m54s do 2° round Thomas Petersen venceu Don'Tale Mayes (30-25, 30-26, 30-26) Juliana Miller venceu Ivana Petrovic por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)