Natália Silva derrotou Alexa Grasso por decisão unânime dos juízes (triplo 30-27), no UFC 315, em Montreal, no Canadá, neste domingo (9). Com os melhores contragolpes e neutralizando a mexicana, a brasileira de Minas Gerais consegue a vitória contra a ex-campeã do peso mosca, sendo a mais importante de sua carreira.

continua após a publicidade

➡️ UFC 315: confira card, onde assistir e horário

UFC 315: Natália Silva x Alexa Grasso

A luta começou estudada, mas com mais ação da brasileira, que buscava os jabs e chutes rápidos. Na segunda metade do combate, ao tentar um chute alto, Natália escorregou, o que deu liberdade para Alexa tentar o ataque, a mexicana tentou a queda, mas a mineira defendeu bem e voltou a luta em pé. Na reta final, ambas voltaram ao estudo e pouca ação aconteceu.

No segundo assalto, Alexa seguiu caçando a brasileira, mas sofrendo contragolpes nas entradas. No restante do round, pouca ação, mesmo com um cruzado limpo de Natália. Porém, nos segundos finais as lutadoras foram para a trocação, que esquentou o combate, com a brasileira se saindo melhor.

continua após a publicidade

Natália Silva derrotou Alexa Grasso no UFC 315 (Foto: Divulgação/UFC)

No assalto final, Grasso tentou a queda, mas Natália conseguiu levar o clinch para grade e se defendeu com sucesso. Na trocação, a brasileira seguiu melhor, mesmo com a mexicana tomando a iniciativa. No minuto final, a mineira conseguiu encaixar chutes na cabeça, que abriu um corte no rosto de Alexa.

Após o fim do combate, Natália Silva derrotou a ex-campeã do peso mosca Alexa Grasso por decisão unânime dos juízes (triplo 30-27). Esta foi a décima terceira vitória seguida da brasileira no MMA, sendo a sétima no UFC. Com o resultado positivo, Natália pode ser a próxima desafiante do cinturão, que será defendido por Valentina Shevchenko contra Manon Fiorot neste UFC 315.

continua após a publicidade

Natália Silva derrotou Alexa Grasso no UFC 315 (Foto: Divulgação/UFC)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte