Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 17:25 • Rio de Janeiro

Neste sábado (17), o UFC 305 será palco da luta principal da noite pelo cinturão dos pesos médios. A disputa marca o retorno de Israel Adesanya ao octógono, grande algoz do brasileiro Alex Poatan, após passar quase um ano afastado. O lutador nigeriano vai enfrentar o atual campeão mundial Peso-Médio do UFC, Dricus Du Plessis.

Para defender seu cinturão, o sul-africano Du Plessis terá que vencer Israel Adesanya, oito vezes campeão mundial Peso-Médio pelo UFC.

A luta que marca o retorno de Adesanya ao UFC acontecerá nesse sábado (17), em Perth, na Austrália. O evento começa às 19h30 (de Brasília) mas os principais combates só iniciam a partir das 23h. A transmissão dos principais combates será no UFC Fight Pass, serviço pago de streaming.

Outra alternativa para acompanhar as primeiras lutas da noite é o canal GOAT no YouTube que fará a transmissão gratuita das sete primeiras lutas do card preliminar. O canal oficial do UFC no YouTube também transmitirá gratuitamente as três primeiras lutas da noite.

Lutas com transmissão gratuita no YouTube - 19h30

Junior Taf a x Valter Walker - peso-pesado

x Valter Walker - peso-pesado Josh Culibao x Ricardo Ramos - peso-pena

Casey O'Neill x Luana Santos - peso-mosca feminino

Jack Jenkins x Herbert Burns - peso-pena

Tom Nolan x Alex Reyes - peso-leve

Song Kenan x Ricky Glenn - peso meio-médio

Stewart Nicoll x Jesus Aguilar - peso-mosca

Lutas com transmissão fechada no UFC Fight Pass - 23h

Dricus Du Plessis x Israel Adesanya - pelo cinturão dos médios

- pelo cinturão dos médios Kai Kara-France x Steve Erceg - peso-mosca

Mateusz Gamrot x Dan Hooker - peso-leve

Tai Tuivasa x Jairzinho Rozenstruik - peso-pesado

Li Jingliang x Carlos Prates - peso meio-médio