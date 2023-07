Os surfistas tiveram uma visita inesperada durante o day off da etapa de Jeffrey's Bay no Circuito Mundial de Surf. Neste sábado (15), um tubarão branco assustou quem aproveitou o dia de folga para surfar nas águas geladas da praia na África do Sul. Os profissionais que estiveram mais perto do animal foram Ian Gentil, nascido no Brasil, mas criado em Maui, no Havaí, e Rio Waida, da Indonésia.