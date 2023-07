Em meio ao momento delicado que o Santa Cruz vive na Série D, torcedores fizeram um grande protesto na noite desta sexta-feira (14). Membros de uma organizada queimaram pneus em frente à sede do clube, interrompendo parcialmente o trânsito da Avenida Beberibe por alguns minutos. Faixas com pedidos de saída do presidente Antônio Luiz Neto e pela implementação de uma SAF também foram estendidas nas grades da sede tricolor.