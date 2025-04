Em mais uma noite de finais do Troféu Maria Lenk, mais brasileiros conquistaram vagas no mundial de natação. O evento acontece no Parque Aquático do Flamengo, no Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira (25), foram realizadas as finais de seis modalidades de nado.

O Troféu Maria Lenk é o Campeonato Brasileiro absoluto de Natação e serve como seletiva para o Mundial de Esportes Aquáticos, o Mundial Júnior e os Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção.

Vencedores da noite no Troféu Maria Lenk

200 m Medley Feminino - Nathalia Siqueira Almeida 200 m Medley Masculino - Leonardo Santos 50 m Livre Feminino - Lorrane Cristina - CONQUISTA ÍNDICE NA PROVA 50 m livre masdculino - Guilherme Caribé 200 m Borboleta Feminino - Ana Julia Amaral 200 m Borboleta Maculino - Gustavo Francisco Saldo

Stephanie Balducci nos 100m livre feminino (Foto: Satiro Sodré/SSPress/CBDA)

Atletas com índice para o Mundial de Singapura

Maria Fernanda Costa (Unisanta)

400 m livre – 4:06.30

200 m livre – 1:57.60

Gabrielle Gonçalves Roncatto (Unisanta)

400 m livre – 4:06.53

1 500 m livre – 16:19.82

Stephanie Balduccini (Unisanta)

200 m livre – 1:56.43

100 m livre – 53.87 (recorde sul-americano)

Guilherme Costa (SESC-RJ)

400 m livre – 3:45.35

Stephan Steverink (Flamengo)

400 m livre – 3:47.21

Guilherme Caribé (Unisanta)

100 m livre – 47.10 (recorde de campeonato)

50m livre - 21s93

João Luiz Gomes Jr. (Pinheiros)

50 m peito – 27.23

Letícia Fassina Romão (Minas Tênis Clube)

1 500 m livre – 16:21.26

Guilherme Dias Basseto (Unisanta)

50 m costas – 24.61

Lorrane Cristina

50 m livre – 24.78

O Mundial de Esportes Aquáticos acontece entre os dias 11 de julho e 3 de agosto, em Singapura, e é a primeira grande competição internacional no ciclo olímpico rumo a Los Angels 2028. De acordo com critérios estabelecidos pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), apenas 12 nadadores representarão o Brasil no Mundial.