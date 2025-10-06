Charles do Bronx fará sua primeira luta no UFC Rio em 11 de outubro.

Dias após Alex Poatan reconquistar o cinturão do UFC, será a vez de outro ícone do MMA brasileiro entrar em ação: neste sábado, Charles do Bronx faz sua primeira luta pelo Ultimate na capital das artes marciais mistas e lidera um exército de brasileiros no UFC Rio do dia 11 de outubro.

Como de praxe, o UFC preparou uma semana especial, recheada de eventos para os fãs do UFC desfrutarem do retorno da maior organização de MMA do mundo ao Brasil. Além do show do próximo sábado, o Ultimate fará eventos ao longo da semana, começando na quarta-feira, com o treino aberto do UFC Rio.

A partir das 17h, na Praça de Eventos do Barra Shopping (nível Lagoa), quatro atletas farão uma sessão de treinos abertos: Charles Do Bronx, Mateusz Gamrot (adversário de Charles), Deiveson Figueiredo e Vicente Luque. O evento é gratuito e aberto ao público.

Já na quinta-feira, dia 9, no mesmo local dos Treinos Abertos, dois astros brasileiros do UFC farão uma sessão de autógrafos: Jean Silva e Caio Borralho, ambos da equipe Fighting Nerds e que fizeram lutas principais do Ultimate recentemente. O evento ocorre das 18h às 19h30.

Na véspera do evento, sexta-feira, dia 10, o UFC conduzirá a Fan Experience, já na Farmasi Arena. Além da pesagem cerimonial, onde os fãs terão oportunidade de ver as últimas encaradas do UFC Rio, haverá sessão de fotos com o brasileiro Mauricio Ruffy e a polonesa Joanna Jedrzejczyk, ex-campeã peso palha do UFC.

O Fan Experience ainda terá uma sessão de perguntas e respostas com os lutadores brasileiros Diego Lopes, Norma Dumont e Gilbert Burns antes das encaradas finais do UFC Rio. O Ultimate distribuiu ingressos grátis para o evento, mas eles já foram esgotados.

Charles Do Bronx é a grande atração do UFC Rio (Foto: Reprodução UFC)

Semana de eventos do UFC Rio

Quarta-feira, dia 8 de outubro

17h - Treino Aberto do UFC Rio, no Barra Shopping

Com a presença de Charles Do Bronx, Mateusz Gamrot, Deiveson Figueirdo e Vicente Luque

Quinta-feira, dia 9 de outubro

18h - Sessão de autógrafos, no Barra Shopping

Com a presença de Jean Silva e Caio Borralho

Sexta-feira, dia 10 de outubro

14h - UFC Rio Fan Experience, na Farmasi Arena

Com a presença de Joanna Jedrzejczyk, Mauricio Ruffy, Diego Lopes, Gilbert Burns, Norma Dumont e lutadores em ação no UFC Rio

Sábado, dia 11 de outubro

15h – UFC Rio, na Farmasi Arena (horário da abertura dos portões)