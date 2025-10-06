menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Treino aberto, pesagem e mais: confira semana do UFC no Rio de Janeiro

UFC preparou programação especial na semana do seu retorno ao Rio

Avatar
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/10/2025
16:55
UFC Rio terá Charles Do Bronx na luta principal (Foto: Reprodução Instagram UFC Brasil)
imagem cameraUFC Rio terá Charles Do Bronx na luta principal (Foto: Reprodução Instagram UFC Brasil)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Charles do Bronx fará sua primeira luta no UFC Rio em 11 de outubro.
Semana especial do UFC com eventos para fãs no Brasil.
Treino aberto na quarta-feira, com Charles e outros lutadores.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Dias após Alex Poatan reconquistar o cinturão do UFC, será a vez de outro ícone do MMA brasileiro entrar em ação: neste sábado, Charles do Bronx faz sua primeira luta pelo Ultimate na capital das artes marciais mistas e lidera um exército de brasileiros no UFC Rio do dia 11 de outubro.

continua após a publicidade

Como de praxe, o UFC preparou uma semana especial, recheada de eventos para os fãs do UFC desfrutarem do retorno da maior organização de MMA do mundo ao Brasil. Além do show do próximo sábado, o Ultimate fará eventos ao longo da semana, começando na quarta-feira, com o treino aberto do UFC Rio.

A partir das 17h, na Praça de Eventos do Barra Shopping (nível Lagoa), quatro atletas farão uma sessão de treinos abertos: Charles Do Bronx, Mateusz Gamrot (adversário de Charles), Deiveson Figueiredo e Vicente Luque. O evento é gratuito e aberto ao público.

continua após a publicidade

Já na quinta-feira, dia 9, no mesmo local dos Treinos Abertos, dois astros brasileiros do UFC farão uma sessão de autógrafos:  Jean Silva e Caio Borralho, ambos da equipe Fighting Nerds e que fizeram lutas principais do Ultimate recentemente. O evento ocorre das 18h às 19h30.

Na véspera do evento, sexta-feira, dia 10, o UFC conduzirá a Fan Experience, já na Farmasi Arena. Além da pesagem cerimonial, onde os fãs terão oportunidade de ver as últimas encaradas do UFC Rio, haverá sessão de fotos com o brasileiro Mauricio Ruffy e a polonesa Joanna Jedrzejczyk, ex-campeã peso palha do UFC.

continua após a publicidade

O Fan Experience ainda terá uma sessão de perguntas e respostas com os lutadores brasileiros Diego Lopes, Norma Dumont e Gilbert Burns antes das encaradas finais do UFC Rio. O Ultimate distribuiu ingressos grátis para o evento, mas eles já foram esgotados.

Charles Do Bronx é a grande atração do UFC Rio (Foto: Reprodução UFC)
Charles Do Bronx é a grande atração do UFC Rio (Foto: Reprodução UFC)

Semana de eventos do UFC Rio

Quarta-feira, dia 8 de outubro

17h - Treino Aberto do UFC Rio, no Barra Shopping
Com a presença de Charles Do Bronx, Mateusz Gamrot, Deiveson Figueirdo e Vicente Luque

Quinta-feira, dia 9 de outubro

18h - Sessão de autógrafos, no Barra Shopping
Com a presença de Jean Silva e Caio Borralho

Sexta-feira, dia 10 de outubro

14h - UFC Rio Fan Experience, na Farmasi Arena
Com a presença de Joanna Jedrzejczyk, Mauricio Ruffy, Diego Lopes, Gilbert Burns, Norma Dumont e lutadores em ação no UFC Rio

Sábado, dia 11 de outubro

15h – UFC Rio, na Farmasi Arena (horário da abertura dos portões)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias