Um dos head coaches da Tennis Route, academia no Rio de Janeiro onde treinam vários dos principais nomes do tênis brasileiro, o treinador Duda Matos está otimista com o futuro do seu comandado Thiago Wild. O tenista, que é o número 1 do país e 75 do planeta, terminou o ano em alto nível. Em 2025, o técnico espera que o atleta evolua ainda mais. Assista à entrevista acima.

- Ele acabou o ano jogando em nível altíssimo de novo, ganhou do (Giovanni) Perricard, que acabou de ser campeão em Basel. Ele tem uma cirurgia na hérnia para fazer agora. Mas as expectativas são as melhores possíveis para o próximo ano. Não só com o Thiago, mas com o Gustavo Heide, com toda a turma do Brasil. O Thiago está pronto para dar voos maiores e se consolidar como um dos melhores do mundo - afirmou.

Treinador Duda Matos ao lado do comandado Thiago Wild (Foto: Arquivo Pessoal)

Thiago Wild é um dos líderes de uma geração de destaque do tênis brasileiro, que também conta com a top-20 Bia Haddad e o top-100 Thiago Monteiro. Outros nomes promissores são João Fonseca e Gustavo Heide. Duda Matos entende que a safra dá motivos de sobra para o torcedor se empolgar com o futuro do país na modalidade.

- A gente sempre quer mais resultados. A busca do alto rendimento é essa. Ao mesmo tempo, não tem do que reclamar do tênis brasileiro como um todo. Bia (Haddad) mais um ano chegando ao top-10 do mundo, Thiago Wild chegou à posição 58, agora está entre os 75 do mundo, o João Fonseca é um garoto que veio para ficar, o Thiago Monteiro teve vitórias contra o Casper Ruud e o (Stefanos) Tsitsipas. De fato, foi um ano brasileiro para a gente se orgulhar e ter muita expectativa para o próximo - disse.

Quem é Duda Matos, técnico de Thiago Wild?

Nascido na Bahia, Duda Matos vive no Rio de Janeiro há mais de 15 anos. O profissional já treinou nomes importantes como Thiago Monteiro, João Souza (Feijão), Pedro Sakamoto, João Menezes e Matheus Pucinelli. Desde o começo de 2023, é o técnico de Thiago Wild. Além disso, Matos é head coach e sócio da Tennis Route desde 2011.