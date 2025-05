A estreia de João Fonseca no Masters 1000 de Roma foi movimentada dentro e fora de quadra. Enquanto o brasileiro enfrentava Fabian Marozsan, 61º no ranking ATP, pela primeira fase do torneio italiano, sua torcida organizada fez um "show" nas arquibancadas do Foro Itálico na manhã desta quinta-feira (8).

Veja vídeo da torcida de João Fonseca

O jogo no Foro Itálico marcará o primeiro confronto dos tenistas no circuito profissional de tênis. Fonseca vem de derrotas no Masters 1000 de Madri e no Challenger de Estoril, mas, mesmo assim continua sendo o único brasileiro no top 100 do ranking mundial. O tenista de 18 anos permanece como o 65º melhor do mundo.

Assim, com a nova derrota, João perdeu a "oportunidade" de reencontrar Andrey Rublev, 16º cabeça de chave, na segunda rodada. O russo foi derrotado por João Fonseca no Australian Open, ocasião da estreia do brasileiro em chaves principais de Grand Slam.

Com grandes nomes do tênis mundial, a grande ausência do Masters 1000 de Roma será a do sérvio Novak Djokovic, que, em má fase, desistiu da competição após derrotas em Monte Carlo e Madri.

