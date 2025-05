A torcida brasileira estará com a agenda lotada nesta quinta, em Roma, com as estreias de João Fonseca, Bia Haddad Maia e Thiago Wild. O primeiro a entrar em quadra é, justamente, o número 1 do Brasil, de 18 anos, que enfrenta o húngaro Fabian Marozsan, em torno das 7h30m (de Brasília).

Por volta das 9h, quem deve entrar em quadra é Thiago Wild, 120º, que ganhou os dois jogos do qualifying. O adversário será o português Nuno Borges, 40º do mundo, e o paranaense está invicto no confronto direto, com duas vitórias em duas partidas.

Bia será a última dos três a estrear. Em torno das 13h, a número 1 do Brasil e 22ª do mundo mede forças com a tcheca Marie Bouzkova, 53ª. Todos os quatro jogos anteriores entre elas tiveram como vencedora a paulistana.

Torcida encara chuva para ver João Fonseca

Nesta quarta-feira (7), véspera de sua estreia no Masters 1000 de Roma, João Fonseca enfrentou a chuva no treino com o anfitrião Fabio Fognini. Mesmo com o mau tempo, a torcida lotou a quadra para ver o número 1 do Brasil se preparando para sua primeira partida no torneio.

Ex-número 9 do mundo, em 2019 (seu melhor ranking), Fognini tem 37 anos e é profissional desde 2004, dois anos antes do nascimento de João Fonseca. Essa será a última participação do anfitrião na competição em Roma. Na carreira, o italiano tem nove conquistas em torneios da ATP. O último deles foi o Masters 1000 de Monte Carlo, há seis anos.

Quem é o rival de João Fonseca na estreia

Nesta quinta, em torno das 7h30 (de Brasília, com transmissão da ESPN), o número 1 do Brasil e 65º do mundo enfrenta o húngaro Fabian Marozsan, 61º do planeta, ex-36, de 25 anos.

Enquanto o número 1 do Brasil conquistou, aos 18 anos, em fevereiro, em Buenos Aires, seu primeiro ATP, o húngaro nunca chegou a uma final de ATP. Em Masters 1000, neste ano, Marozsan soma um triunfo em cinco partidas (contra o espanhol Pablo Martinez, em Indian Wells). Na carreira, são 18 vitórias e 12 derrotas nesse nível de torneio.



O brasileiro, por sua vez, ganhou quatro das sete partidas em Masters 1000 na temporada, com 5 triunfos em nove jogos desse nível na carreira (desde 2024).

Segundo o perfil do húngaro no site da ATP, o drop shot (curtinha) é seu golpe preferido. Vale lembrar que João Fonseca teve dificuldades com essa jogada na derrota para De Jong, na estreia do Challenger em Estoril, na quarta-feira passada.

Rival do brasileiro ganhou de Wild em cinco sets

Em janeiro, em sua terceira de 11 vitórias em 22 jogos em 2025, Marozsan ganhou uma batalha de cinco sets contra o paranaense Thiago Wild, na estreia do Aberto da Austrália.

Curiosamente, tanto João Fonseca quanto o adversário na estreia em Roma vêm de duas derrotas. O brasileiro parou na segunda rodada em Madri, diante do americano Tommy Paul, e na estreia do Challenger de Estoril, diante do holandês Jesper de Jong (93º). Já o húngaro foi superado pelo campeão alemão Alexander Zverev (2º), na semifinal em Munique, e pelo italiano Flavio Cobolli (36º) na estreia em Madri.

Até hoje, Marozsan soma seis vitórias em 14 partidas na carreira contra top 10. E a maior delas foi justamente em Roma, na terceira rodada de 2023, quando surpreendeu o espanhol Carlos Alcaraz (2º).

Neste ano, em janeiro, na quadra rápida de Hong Kong, o húngaro conquistou seu único triunfo contra top 10 neste ano, sobre o russo Andrey Rublev (8º). No mês seguinte, no entanto, também na quadra rápida, só que em Roterdam, o tenista da Rússia deu o troco no adversário.