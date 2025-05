Qual premiação de João Fonseca por vitória na estreia do Roma Open 2025

O brasileiro João Fonseca estreia nesta quinta-feira (8) no Roma Open 2025. O tenista enfrenta o húngaro Fabian Marozsan em duelo válido pela primeira rodada do campeonato, em jogo que acontece às 7h30 (horário de Brasília).

Neste ano, a organização do Roman Open vai distribuir pouco mais de 8 milhões de euros, cerca de R$ 52 milhões na cotação mais atual. A premiação máxima, do campeão, é de 985 mil euros, ou R$ 6,3 milhões, tanto no masculino quanto no feminino.

O Brasil conta com três representantes nesta edição. Além de João Fonseca, que é o atual número 65 do mundo no ranking da ATP, Thiago Wild, número 120, também disputa no masculino. No feminino, Bia Haddad, 22ª melhor no ranking da WTA, representa o país.

João Fonseca estreia nesta quinta-feira (8) no Roma Open. (Foto: Divulgação)

Premiação de João Fonseca

João Fonseca entra na competição na sua primeira rodada. O que significa que ele já receberá 20.820 euros, ou R$ 135 mil na cotação atualizada. Caso passe de fase, a segunda rodada do Roma Open paga mais R$ 200 mil ao tenista. Caso passe, Fonseca ainda tem pela frente a terceira fase para alcançar as oitavas de final.

Tenistas de destaque no Roma Open

O Roma Open 2025 é marcado pelo retorno do número um do ranking mundial da ATP, o itaiano Jannick Sinner. O atleta jogará em casa e busca um título inédito em sua carreira. Além do atual melhor do mundo, Alexander Zverev e Carlos Alcaraz estão na disputa e ãoao cabeças de chave do campeonato.

No feminino, os destaques, além de Bia Haddad, são Aryna Sabalenka, número um do mundo e atual campeã do WTA1000 de Madri, e Iga Swiatek, que é três vezes campeã do Roma Open.

Premiação por fase do Roma Open 2025