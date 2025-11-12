NBA anuncia novo formato no All-Star Game 2026

menu hamburguer
12/11/2025
74th NBA All-Star Game
imagem cameraSAN FRANCISCO, CALIFORNIA - FEBRUARY 16: Stephen Curry #30 of the Golden State Warriors and Shaq's OGs celebrates a play during the 74th NBA All-Star Game at Chase Center on February 16, 2025 in San Francisco, California. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Ezra Shaw/Getty Images/AFP (Photo by EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A NBA anunciou na última terça-feira (11) uma novidade para o All-Star Game de 2026 após a última edição ter sofrido fortes críticas. A partida entre EUA e Mundo (U.S. vs. World) terá um novo formato com três equipes, sendo duas de americanos e uma composta por jogadores internacionais, competindo em jogos de 12 minutos no Intuit Dome, casa do Los Angeles Clippers.

A edição de 2025 foi a segunda menos assistida pelos fãs de basquete, que criticaram o jogo por conta da baixa competitividade e do ritmo lento. Na ocasião, havia quatro equipes, sendo que uma era formada somente por calouros e jogadores de segundo ano.

Com o novo formato EUA vs. Mundo, a liga busca retomar o interesse do público e elevar o nível de disputa entre as estrelas. A mudança também valoriza os jogadores internacionais que vêm se destacando nos últimos anos, como Nikola Jokić, Giannis Antetokounmpo, Luka Dončić e Shai Gilgeous-Alexander, todos candidatos regulares ao prêmio de MVP.

74th NBA All-Star Game
Curry durante NBA All-Star Game (Foto: EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Assim como nas edições anteriores, a escolha dos atletas será feita da seguinte forma: os cinco jogadores escolhidos como titulares em cada conferência serão selecionados pelos fãs (50% dos votos), pelos jogadores atuais da NBA (25%) e por um painel de mídia (25%). Os sete jogadores escolhidos como reservas em cada conferência serão selecionados pelos treinadores principais da NBA.

Em 2026, os All-Stars serão selecionados sem considerar a posição e a data para início das escolhas ainda será determinado em uma data posterior.

Formato do torneio

Se a votação do NBA All-Star não resultar na seleção de 16 jogadores dos EUA e oito jogadores internacionais, o Comissário da NBA, Adam Silver, selecionará All-Stars adicionais para se juntarem a qualquer um dos grupos para atingir esse mínimo. Nesse caso, pelo menos uma equipe teria mais de oito jogadores.

  • O Time A jogará contra o Time B no Jogo 1.
  • A equipe vencedora do Jogo 1 enfrentará o Time C no Jogo 2.
  • A equipe perdedora do Jogo 1 enfrentará o Time C no Jogo 3.

Após o Jogo 3, as duas melhores equipes por campanha avançarão para se enfrentar no jogo do campeonato (Jogo 4). Se todas as três equipes tiverem uma campanha de 1-1 após o Jogo 3, o critério de desempate será o saldo de pontos nos dois jogos iniciais de cada equipe.

