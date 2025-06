Dia do tenista: ONG organiza projeto social em São Paulo

Um dos esportes de maior prestígio ao redor do mundo, o tênis é conhecido por reunir grandes atletas e vários nomes de peso. Ídolos brasileiros como Guga, Maria Esther Bueno e João Fonseca são exemplos de jogadores que marcam os fãs da modalidade. Para celebrar o dia do tenista, o Instituto CADES organizou um projeto para apresentar o esporte para crianças em vulnerabilidade social, em São Paulo.

O projeto Tênis para Todos Paraisópolis leva a modalidade, tradicionalmente associado às elites, para dentro de uma das maiores comunidades da capital, causando um impacto positivo na vida de crianças e adolescentes em situações vulneráveis.

Em 2025, a ação do CADES chegou no seu 7º ano de realização, atendendo mais de 460 alunos de escolas públicas. Ao todo, desde a sua criação em 2018, quase 4 mil crianças e adolescentes já participaram das atividades e tiveram contato direto com a prática do tênis.

— Quando realizamos uma ação como essa para celebrar o dia do tenista, mostramos para esses jovens que eles também podem ter acesso a uma modalidade historicamente distante de suas rotinas. O tênis faz parte da cultura esportiva brasileira e já proporcionou grandes alegrias ao país. É fundamental garantir que todos possam vivenciar essa prática, que contribui não só para a saúde física, mas também para o equilíbrio emocional e o desenvolvimento das relações interpessoais — afirmou o vice-presidente do CADES e coordenador técnico do Tênis para todos Paraisópolis, Joaquim Calmon.

No Brasil, a atual geração também tem ganhado destaque no cenário internacional, colaborando para a formação de atletas que têm conquistado a admiração popular. Bia Haddad, Laura Pigossi, Thiago Monteiro, Thiago Wild, Luisa Stefani e João Fonseca têm inspirado cada vez mais jovens e crianças a ingressar no mundo da bola amarela, fortalecendo a prática da modalidade no país.

Ação social do CADES chegou no seu 7º ano de realização (Foto: Divulgação/Instituto CADES)

Alcaraz vence seu quinto Grand Slam

Carlos Alcaraz derrotou Jannik Sinner no último domingo (8) por 3 sets a 2, com parciais de 4/6, 6/7 (4), 6/4, 7/6 (3) e 7/6 (10/2) e levou seu quinto título de Grand Slam da carreira.

A batalha durou 5h29min com Sinner saindo na frente e abrindo 2 sets a 0. o italiano teve três mach points para fechar o campeonato, mas Alcaraz conseguiu a virada e não deu mais chances para o número um do mundo sonhar com o título de Roland Garros.