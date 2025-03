Na Arena UniBH, em Belo Horizonte, aconteceu o Jogo das Estrelas 2025 na noite de sábado (22), reunindo destaques do basquete nacional. No evento, tradicional do calendário do basquete nacional, o Time Jhonatan venceu o Time Reynan por 23 a 20. Jhonatan Luz, capitão do time vitorioso e jogador do Flamengo, teve papel crucial no jogo, com uma performance de quatro pontos, cinco rebotes e uma assistência.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Luz expressou a emoção de liderar sua equipe pela primeira vez neste evento, enfatizando a presença de sua família e a estratégia de seleção de jogadores que equilibrou experiência e novos talentos.

— Todo título é diferente. Fui capitão no Jogo das Estrelas pela primeira vez. É algo único. Estou muito feliz, ainda mais por estar com toda minha família aqui assistindo. Só tenho de agradecer

continua após a publicidade

Lucas Dias, do Franca, escolhido como MVP e primeira seleção no draft, foi um dos destaques do Time Jhonatan.

Reynan e a expectativa de revanche

Reynan Gabriel, por outro lado, apesar da derrota, valorizou a experiência de liderança e a chance de atuar com jovens promessas da liga. Já demonstra expectativa para a próxima edição do Jogo das Estrelas.

— Hoje foi um momento diferente para mim, sendo capitão, tentei passar energia, queria que os meninos se divertissem. Não estava matando muita bola, tentei fazer o time jogar, mas infelizmente não conseguimos conquistar o título. Vamos voltar o ano que vem para ganhar - disse o atleta do Pinheiros.



Léo Costa, técnico do Time Jhonatan e do Minas, celebrou a conquista, destacando a qualidade do espetáculo e a evolução do evento. A abordagem tática, aliada ao talento individual, foi determinante para o sucesso.

continua após a publicidade

— Muito honrado de ter sido votado, representar toda a minha comissão do Minas e ganhar ao lado da torcida é melhor ainda.