Favorito ao título da Kings League Brasil é eliminado nas quartas de final

O G3X, forte candidato ao título da Kings League Brasil no começo do torneio, foi eliminado nas quartas de final após perder para o Dendele por 8 a 4. A eliminação também deixa a equipe de Alexandre Gaules e Kelvin Oliveira de fora do Kings World Cup, que reunirá 32 equipes de diferentes países e será disputado em Paris.

O G3X deixa a competição após terminar em segundo lugar na classificação geral, com 21 pontos conquistados. No ano passado, a equipe chegou à final do Kings World Cup enfrentando o Porcinos FC, da Espanha. Apesar de uma derrota por 5 a 3, o time brasileiro teve uma atuação marcante, com Kelvin Oliveira marcando dois gols.

O que é a Kings League?

A Kings League é uma competição de 12 times, que se enfrentam entre si. Os oito melhores times avançam e disputam os playoffs, até dois times chegarem à final. Cada equipe tem como principal jogador um ex-atleta famoso ou um influenciador, geralmente do cenário de esports ou futebol.

Desde sua criação, o torneio respondeu à demanda por um formato de futebol mais curto e emocionante. A competição conquistou rapidamente o apoio de influenciadores e fãs, misturando esporte e entretenimento. O formato foi idealizado pelo ex-jogador espanhol Gerard Piqué.