Praia Clube vence Maringá e vai à semifinal da Superliga Feminina de Vôlei

O Praia Clube derrotou o Maringá em duelo válido pelas quartas de final da Superliga Feminina de Vôlei. O time venceu o primeiro confronto e garantiu a vaga nas semifinais nesta sexta-feira (4). O Praia Clube dominou o jogo e fechou o placar em 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/14 e 25/19. Agora, o Praia Clube aguarda a definição de Fluminense x Bauru para definir o adversário nas semifinais da Superliga.

continua após a publicidade

Praia Clube em partida da Superliga de Vôlei Feminino (Foto: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube)

Como foi a partida?

1º SET

O Praia Clube começou abrindo três pontos e foi aumentando a vantagem no decorrer do set. Ao final, o Maringá marcou cinco pontos em sequência, mas não foi o suficiente para segurar o Praia Clube, que fechou o set com 25/19.

2º SET

Novamente, o Praia Clube conseguiu emplacar vários pontos em sequência e sempre se manteve à frente do Maringá, que não conseguia colocar vantagem. Com diferença de 11 pontos, o Praia Clube fechou o set com 25/14.

continua após a publicidade

3º SET

No último set, o Praia Clube também começou abrindo vantagem. O Maringá mostrou um jogo controlado em alguns momentos, conseguindo até empatar, mas o set terminou em 25/19.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Estatísticas da partida

Maiores pontuadoras: Kuznetsova, 23 pontos (Praia Clube) | Jaqueline, 13 pontos (Maringá)

Pontos totais da partida: Praia Clube 75 x 52 Maringá

Pontos de saque: Praia Clube 4 x 2 Maringá

Bloqueios: Praia Clube 11 x 2 Maringá

Ataques: Praia Clube 46 x 34 Maringá

Praia Clube em partida contra o Flamengo (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

➡️ Jogadora profissional e influenciadora: conheça a trajetória de Gabi Gagliassi

Próximos jogos da Superliga

O Praia Clube enfrenta o vencedor do duelo entre Bauru e Fluminense, que acontece na próxima quinta-feira (10), às 18h. A partida será válida pelas quartas de final da Superliga Feminina. O primeiro jogo foi vencido pelo Bauru, e no segundo, o Fluminense conseguiu empatar, levando a decisão para o último jogo.