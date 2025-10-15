O marido de Serena Williams, uma das maiores tenistas da história, Alexis Ohanian, será um dos proprietários da sétima equipe da LOVB (League One Volleyball), liga de vôlei feminino nos Estados Unidos. Embora a segunda edição da liga esteja acontecendo em 2025, o novo time de Los Angeles deve integrar a competição somente no ano que vem.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A temporada inaugural contou com seis equipes, sediadas em cidades como Atlanta, Austin (que foi a campeã inaugural), Houston, Madison, Nebraska (antiga Omaha) e Salt Lake. O principal objetivo da liga é atrair as melhores jogadoras americanas que atuavam no exterior (como aconteceu com a central brasileira Carolana) e elevar o status do vôlei feminino nos EUA, seguindo o modelo das grandes ligas esportivas americanas.

Marido de Serena WIllians será proprietário de time de vôlei (Foto: Reprodução X)

Início da Superliga

A Superliga Feminina de Vôlei vai começar dia 20 de outubro e vai terminar em maio do ano que vem. A final será disputada no dia 3.

Fase classificatória

As doze equipes participarão da fase de pontos corridos; Turno e returno: cada time enfrenta todos os outros uma vez em casa e uma fora; Em caso de empate em pontos somados, os critérios de desempate incluem: número de vitórias, saldo de sets, saldo de pontos, confronto direto, e, por último, sorteio, se necessário; Ao final dessa fase, as oito melhores equipes avançam para as eliminatórias; As duas últimas colocadas da fase classificatória serão rebaixadas para a Superliga B na temporada futura.

Eliminatórias