Mesmo sem entrar em quadra, a oposta Tifanny foi exaltada pela torcida em todos os jogos do Osasco no Mundial de Clubes de Vôlei. Na tarde deste domingo (14), quando a equipe conquistou a medalha de bronze, não foi diferente. Após vencer o duelo contra o Praia Clube, as jogadoras exibiram a camisa dela em sinal de reconhecimento.

Muito emocionada, Tifanny se juntou ao elenco na quadra após a cerimônia de premiação. Ela foi chamada efusivamente pelo técnico Luizomar de Moura para entrar na foto do bronze com o grupo.

— Foi uma emoção muito grande, porque a gente faz tudo junto, a gente é um time, é um corpo, um coração. Elas ganharam essa medalha por mim, por tudo o que eu passei e que estou passando ainda. Essa emoção é por saber que eu sou amada por todas elas, por toda a comissão e por toda a arquibancada. Por mais que me tiraram de lá de dentro, não tiraram o amor que as pessoas sentem por mim e que eu sinto pelo esporte - disse Tifanny.

Embora a Federação Internacional de Voleibol (FIVB) não proíba diretamente a participação de atletas trans em competições internacionais, Tifanny precisaria de aprovação do Comitê de Elegibilidade de Gênero para ser inscrita na competição. O processo não foi concluído a tempo do início do torneio e a jogadora foi um desfalque importante da equipe.

— Nós jamais vamos desistir, porque quando derrubaram uma pessoa trans do esporte, estão derrubando a sociedade, estão derrubando um espaço de inclusão no esporte. E eu não fiz nada de errado, estou em todas as regras, e isso que tá acontecendo é simplesmente um absurdo - desabafou.

Tifanny, que assistiu a todos os jogos do Osasco das arquibancadas e tirou muitas fotos com os torcedores, segue treinando normalmente com o elenco e está apta para jogar as partidas na sequência da Superliga.

Tifanny posa com o elenco do Osasco após bronze no Mundial (Foto: Deco Pires/ Fotojump)

'Ela é um ícone'

A central Valquíria foi quem exibiu a camisa 9 com o nome de Tifanny durante a comemoração em quadra. As duas, que são amigas pessoais fora das quadras, trocaram um longo abraço e palavras de carinho após o jogo, e Valquíria chegou ainda com lágrimas nos olhos para conversar com a imprensa.

— Hoje ela virou um ícone, não só em Osasco, mas no voleibol mundial, no Brasil. É uma menina que sempre faz tudo correto, enfim, não tem o que falar, sabe? É uma das nossas principais jogadoras também, infelizmente não pôde estar com a gente em quadra nesse campeonato, mas estava ali em coração, ela treinou todos os dias. Eu fico muito feliz em poder fazer, não é nem uma homenagem, é pra ela entender que ela é 100% parte de tudo isso. Acho que esse carinho, essa coisa toda, é pra retribuir o que ela realmente é. Acho que ela merece. Ela faz parte desse bronze também - disse.

