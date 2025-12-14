menu hamburguer
Mais Esportes

AO VIVO: Com Gabi Guimarães, Conegliano e Scandicci decidem o Mundial de Vôlei

Confronto italiano com peso de tabu define o novo campeão mundial de vôlei feminino

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 14/12/2025
15:35
Atualizado há 0 minutos
Conegliano - Mundial de Clubes de Vôlei Feminino
imagem cameraConegliano - Mundial de Clubes de Vôlei Feminino (Foto: Divulgação/Volleyball World)
O Mundial de Clubes de Vôlei terá uma final totalmente italiana. De um lado, o Conegliano, que confirmou o favoritismo. De outro, o Scandicci, que chega invicto. O confronto está marcado para as 16h30 (Horário de Brasília) e promete ser um espetáculo, pois ambas as equipes se conhecem bem dos duelos acirrados na Liga Italiana.

continua após a publicidade

O duelo não é apenas pela taça; é um clássico nacional com um tabu de sete vitórias seguidas que o Conegliano defende sobre o Scandicci. A última vez que o Scandicci conseguiu superar o rival foi em 2024.

➡️ Osasco vence o Praia Clube e retorna ao pódio do Mundial de Clubes de Vôlei

Pré-jogo

  1. 16h03 | Estrelas do vôlei acompanham partida de Gabi Guimarães: Sheilla e Sérgio Dutra. Eles são bicampeões olímpicos
Sheilla e Serginho acompanham a final (Foto: Beatriz Pinheiro / Lance!)
Sheilla e Serginho acompanham a final (Foto: Beatriz Pinheiro / Lance!)
  • 15h53 | Conegliano e Scandicci já estão aquecendo em quadra:
Scandicci no aquecimento (Foto: Beatriz Pinheiro / Lance!)
Scandicci no aquecimento (Foto: Beatriz Pinheiro / Lance!)
Conegliano no aquecimento (Foto: Beatriz Pinheiro / Lance!)
Conegliano no aquecimento (Foto: Beatriz Pinheiro / Lance!)
  • A última vitória do Scandicci em cima do Conegliano foi no dia 17 de abril de 2024

continua após a publicidade

Como chegam os times à final do Mundial de Vôlei

O Scandicci chega à final com uma campanha impecável, dominando o Grupo A. Na fase de grupos venceu o VC Zhetysu (3 a 0), o Osasco (3 a 0) e o Alianza Lima (3 a 0). Na semifinal superou o Dentil/Praia Clube por 3 sets a 0. A equipe chega à final sem ter cedido sets nos quatro primeiros jogos do torneio.

Scandicci chegou à final sem perder nenhum set
Scandicci chegou à final sem perder nenhum set (Foto: Deco Pires/ Fotojump)

O Conegliano demonstrou sua força ao vencer o Grupo B com facilidade e ao superar o Osasco na semifinal. O Conegliano venceu todas as suas partidas do Grupo B por 3 sets a 0, superando Orlando Valkyries, Al-Zamalek e Dentil/Praia Clube. Na semifinal o time confirmou o favoritismo ao vencer o Osasco por 3 sets a 1, após perder o set inicial.

continua após a publicidade
Gabi Guimarães, durante o jogo entre Osasco e Conegliano no Mundial
Gabi Guimarães, durante o jogo entre Osasco e Conegliano no Mundial (Foto: Volleyball World)

