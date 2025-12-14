AO VIVO: Com Gabi Guimarães, Conegliano e Scandicci decidem o Mundial de Vôlei
Confronto italiano com peso de tabu define o novo campeão mundial de vôlei feminino
O Mundial de Clubes de Vôlei terá uma final totalmente italiana. De um lado, o Conegliano, que confirmou o favoritismo. De outro, o Scandicci, que chega invicto. O confronto está marcado para as 16h30 (Horário de Brasília) e promete ser um espetáculo, pois ambas as equipes se conhecem bem dos duelos acirrados na Liga Italiana.
O duelo não é apenas pela taça; é um clássico nacional com um tabu de sete vitórias seguidas que o Conegliano defende sobre o Scandicci. A última vez que o Scandicci conseguiu superar o rival foi em 2024.
Pré-jogo
- 16h03 | Estrelas do vôlei acompanham partida de Gabi Guimarães: Sheilla e Sérgio Dutra. Eles são bicampeões olímpicos
- 15h53 | Conegliano e Scandicci já estão aquecendo em quadra:
- A última vitória do Scandicci em cima do Conegliano foi no dia 17 de abril de 2024
Como chegam os times à final do Mundial de Vôlei
O Scandicci chega à final com uma campanha impecável, dominando o Grupo A. Na fase de grupos venceu o VC Zhetysu (3 a 0), o Osasco (3 a 0) e o Alianza Lima (3 a 0). Na semifinal superou o Dentil/Praia Clube por 3 sets a 0. A equipe chega à final sem ter cedido sets nos quatro primeiros jogos do torneio.
O Conegliano demonstrou sua força ao vencer o Grupo B com facilidade e ao superar o Osasco na semifinal. O Conegliano venceu todas as suas partidas do Grupo B por 3 sets a 0, superando Orlando Valkyries, Al-Zamalek e Dentil/Praia Clube. Na semifinal o time confirmou o favoritismo ao vencer o Osasco por 3 sets a 1, após perder o set inicial.
