Osasco vence o Praia Clube e retorna ao pódio do Mundial de Clubes de Vôlei

O Osasco retornou ao Mundial de Clubes feminino de vôlei com a medalha de bronze no peito. No início da tarde deste domingo (14), a equipe comandada pelo técnico Luizomar de Moura disputou o clássico contra o Praia Clube por um lugar no pódio. Com o apoio de sua torcida, que fez muito barulho no ginásio da Mercado Livre Arena Pacaembu ao longo de toda a semana, a equipe venceu por 3 sets a 0 (parciais de 25/20, 28/26 e 25/19)

Campeão em 2012, o Osasco retornou à competição após onze anos. A última participação no torneio havia sido em 2014, quando a equipe ficou com o vice-campeonato. O time ainda soma uma prata em 2010 e bronze em 2011.

A argentina Bianca Cugno foi a principal pontuadora do Osasco (Foto: Volleyball World)

Como foi o jogo

1º set

Apesar de dois times brasileiros estarem em quadra, a torcida no ginásio era majoritariamente osasquense. Como era esperado em um clássico brasileiro, a partida começou equilibrada, com Caffrey incomodando o Osasco, de um lado, e Cugno incomodando o Praia, do outro lado. Os times chegaram empatados aos 10 pontos sem que ninguém abrisse vantagem superior a um ponto.

O Osasco conseguiu abrir três pontos com Caitie Baird, colocando o time paulista à frente por 19 a 16. A diferença, maior do jogo até então, imediatamente fez o técnico Rui Moreira pedir tempo para o Praia. O time mineiro diminuiu com mais um ataque potente de Caffrey no fundo de quadra, fazendo Luizomar de Moura pedir tempo com 21 a 20 no placar. A pausa funcionou, porque o Osasco chegou ao set point com dois pontos de bloqueio e fechou a primeira parcial por 25 a 20, em ataque de Maiara Basso.

2º set

O clima de equilíbrio do início da partida também dominou a abertura do segundo set, com as jogadoras soltando o braço. O duelo entre Cugno e Caffrey continuava interessante: quando a argentina colocou o Osasco à frente por 9 a 6, a norte-americana devolveu na mesma moeda e diminuiu a desvantagem do Praia.

O bloqueio do Osasco, que vinha funcionando bem no primeiro set, continuou como um dos pontos fortes da equipe na segunda parcial, e foi nesse fundamento que Larissa anotou o 13º ponto do time paulista no set. Porém, o Praia correu atrás do prejuízo e conseguiu buscar a virada em 16 a 15, mais uma vez com Caffrey, que se firmava como principal pontuadora do jogo.

A virada deixou o Praia mais confiante em quadra, com Caffrey e Adenizia vibrando muito a cada ponto. O Osasco pareceu sentir a pressão e cometeu erros importantes no saque e ataque, aumentando a vantagem do time mineiro para 23 a 19. O Praia alcançou o set point em ataque de Adenizia, pelo meio.

Mais uma vez, porém, o equilíbrio voltou e o Osasco conseguiu empatar em bola de xeque da levantadora Jenna Grey, inflamando a torcida. Passados dos 25 pontos, o set foi definido no detalhe, e um erro de ataque de Milka desequilibrou o cenário negativamente para o Praia. Com mais um ponto de bloqueio, o Osasco fechou a parcial por 28 a 26.

3º set

Embalado, o Osasco saiu na frente e Rui Moreira pediu tempo técnico assim que a equipe paulista abriu 4 a 2. A equipe foi trabalhando a vantagem e chegou a abrir 9 a 6, mas o Praia logo encostou e conseguiu parar Bianca Cugno no bloqueio.

Mesmo assim, o Osasco conseguiu administrar o cenário e abriu 15 a 12 em bola de segunda de Jenna Grey. A partir deste momento, a reação do Praia Clube diminuiu muito e as paulistas apenas administraram a vantagem, que chegou a ser de seis pontos. Em clima de festa, que já havia tomado conta do ginásio, o time confirmou a vitória por 25 a 19.

A ponteira Caffrey liderou o ataque do Praia Clube na disputa por medalha (Foto: Volleyball World)

Veja a campanha do Osasco no Mundial

Primeira fase

Osasco 3 x 0 Alianza Lima (PER)

Osasco 0 x 3 Scandicci (ITA)

Osasco 3 x 2 Zhetysu (CAZ)

Semifinal

Osasco 1 x 3 Conegliano (ITA)

Final

Praia Clube 0 x 3 Osasco

