AO VIVO: siga Praia e Osasco na disputa por medalha no Mundial de Vôlei
Equipes buscam o bronze na competição
Praia Clube e Osasco disputam a medalha de bronze no Mundial de Clubes de Vôlei. Os times chegam de derrota para equipes italianas. O Osasco foi campeão do Mundial em 2012 e conquistou o terceiro lugar em uma oportunidade. Já o Praia Clube teve como melhor resultado um quarto lugar. Siga a partida em tempo real.
PLACAR GERAL: A partida começa às 13h (de Brasília)
Tempo real: Osasco x Praia - Mundial de Vôlei
Pré-jogo
- 11h45 | Público entra na Arena Pacaembu:
- 11h30 | Público começa a formar fila na chegada na Arena Pacaembu:
- A partida começa às 13h (de Brasília)
Tudo sobre o jogo entre Praia Clube e Osasco (onde assistir, horário e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Praia Clube🆚 Osasco
Disputa de terceiro lugar — Mundial de Clubes feminino de vôlei
📆 Data e horário: domingo, 14 de dezembro, às 13h00 (de Brasília)
📍 Local: Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo
👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)
