menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

AO VIVO: siga Praia e Osasco na disputa por medalha no Mundial de Vôlei

Equipes buscam o bronze na competição

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 14/12/2025
11:36
Praia Clube e Conegliano se enfrentam na terceira trodada classificatória do Mundial de Clubes (Foto: João Pires/Fotojump)
imagem cameraPraia Clube e Conegliano se enfrentam na terceira trodada classificatória do Mundial de Clubes (Foto: João Pires/Fotojump)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Praia Clube e Osasco disputam a medalha de bronze no Mundial de Clubes de Vôlei. Os times chegam de derrota para equipes italianas. O Osasco foi campeão do Mundial em 2012 e conquistou o terceiro lugar em uma oportunidade. Já o Praia Clube teve como melhor resultado um quarto lugar. Siga a partida em tempo real.

PLACAR GERAL: A partida começa às 13h (de Brasília)

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Tempo real: Osasco x Praia - Mundial de Vôlei

Pré-jogo

  • 11h45 | Público entra na Arena Pacaembu:
Público entra na Arena Pacaembu (Foto: Beatriz Pinheiro / Lance!)
Público entra na Arena Pacaembu (Foto: Beatriz Pinheiro / Lance!)
  • 11h30 | Público começa a formar fila na chegada na Arena Pacaembu:
Público chega ao último dia do Mundial de Vôlei (Foto: Beatriz Pinheiro / Lance!)
Público chega ao último dia do Mundial de Vôlei (Foto: Beatriz Pinheiro / Lance!)
  • A partida começa às 13h (de Brasília)

Tudo sobre o jogo entre Praia Clube e Osasco (onde assistir, horário e local)

✅ FICHA TÉCNICA
Praia Clube🆚 Osasco
Disputa de terceiro lugar — Mundial de Clubes feminino de vôlei
📆 Data e horário: domingo, 14 de dezembro, às 13h00 (de Brasília)
📍 Local: Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo
👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias