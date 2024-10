Giacomo Naldi, ex-fisioterapeuta de Jannik Sinner, se manifestou pela primeira vez sobe o caso de doping do tenista. Em entrevista ao site italiano “Leggo”, o profissional afirmou que não foi o único culpado pelo episódio e deu a entender que sabe de algo que ainda não foi divulgado.

— Sinto muito. Eu queria poder contar tudo o que aconteceu, mas não posso falar porque o caso não terminou ainda, infelizmente. Espero que, cedo ou tarde, possa contar o que aconteceu para oferecer um pouco de luz, porque as interpretações atuais me deixam como único culpado, mas não é assim — disse Naldi.

Sinner foi absolvido pela Agência Internacional de Integridade do Tênis, apesar de ter sido detectado o uso de clostebol, uma substância proibida, em seu corpo. A Agência Mundial Antidoping decidiu recorrer a decisão, e o tenista italiano ainda pode ser suspenso.

Jannik Sinner em quadra pelo Aberto do tênis de Xangai (Foto: Hector Retamal/AFP)

Em seguida, Sinner demitiu Naldi, e também preparador físico Umberto Ferraria antes do início do US Open.

— Umberto Ferrara e Giacomo Naldi não farão mais parte da minha equipe. Eles foram muito importantes nessa parte da minha carreira, fizemos um trabalho incrível nesses dois anos. Por causa dos erros cometidos, não me sinto mais confiante em continuar com eles — disse Sinner, em comunicado.

A versão apresentada ao tribunal foi a de que Naldi usou, sem saber, um spray de clostebol para tratar um ferimento na pele. O profissional teria sido o responsável por contaminar o atleta, ao entrar em contato com as feridas do italiano.