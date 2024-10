Sabalenka vence dona da casa, é tricampeã em Wuhan e mantém invencibildade no torneio Tenista se aproximou da número 1 do ranking mundial do tênis

Aryna Sabalenka conquistou o título do WTA de Wuhan do tênis em cima de Qinwen Zheng (Foto: Wang Zhao/AFP)