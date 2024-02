Carlos Alcaraz, número dois do mundo, lamentou a lesão sofrida logo no segundo ponto da partida contra Thiago Monteiro, na noite desta terça-feira (20), que o fez se retirar na estreia do Rio Open. Ele machucou no 15 iguais, jogou ao todo dois games e abandonou o confronto na quadra central. O tenista acredita que o problema não deve ser grave, mas passará por exames.