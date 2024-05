Thiago Wild tem Djokovic no caminho em Roland Garros; Nadal pega campeão de Roma

Thiago Wild em ação em Roland Garros no ano passado (Foto: FFT)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/05/2024 - 11:45 • Roma (ITA)

Thiago Wild, número 58 do mundo e que brilhou no último Roland Garros, conheceu a chave do torneio deste ano nesta quinta-feira (23). A competição começa no domingo (26).

Wild terá pela frente, na estreia, o francês Gael Monfils, ex-top 10 e atual 38º colocado. Os dois se enfrentaram em Lyon, na França, em 2021, com triunfo do tenista da casa. O francês perdeu recentemente de Thiago Monteiro no Masters 1000 de Roma, na Itália.

Caso avance, Wild terá o colombiano Daniel Galán ou o italiano Lorenzo Musetti, o qual derrotou em Madri, na Espanha. Na terceira rodada, ele pode ter o atual campeão e número 1 do mundo, Novak Djokovic, que estreia contra o francês Pierre Herbert, que recebeu convite da organização. Djokovic tem, na segunda rodada, o espanhol Roberto Baena ou o francês Constante Lestienne.

Rafael Nadal, dono de 14 títulos em Roland Garros e 22 Grand Slams, terá uma das piores estreias possíveis em Roland Garros após sorteio realizado nesta quinta-feira em Paris, na França.

O espanhol, logo de cara, enfrenta o alemão Alexander Zverev, quarto do mundo e embalado pelo título do Masters 1000 de Roma, na Itália. Diante dos cotados na aberta relação para este ano, Sascha está entre os principais candidatos ao título.

Ao todo, eles têm dez jogos, com sete vitórias de Rafa. Zverev ganhou uma no saibro, em Madri, na Espanha, em 2021.