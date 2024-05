Luisa Stefani consegue revanche e vai à semi em Estrasburgo

Luisa Stefani, de branco, e Schuurs, de azul (Foto: Internationaux de Strasbourg)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/05/2024 - 09:58 • Estrasburgo (FRA)

Luisa Stefani, número 10 do mundo, e a parceira holandesa Demi Schuurs alcançaram, nesta quinta-feira (23), uma vaga na semifinal do WTA 500 de Estrasburgo, na França, evento no saibro com premiação de US$ 922 mil (R$ 5 milhões).

As duas derrotaram a dupla da mexicana Giulia Olmos e da russa Alexandra Panova por 6/2 e 6/3 em apenas 1h11min de duração e se vingaram da derrota no torneio anterior, o WTA 1000 de Roma, na Itália.

A dupla da brasileira vai brigar por vaga na final nesta sexta-feira (24) diante da espanhola Cristina Bucsa e da romena Monica Niculescu.