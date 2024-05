Thiago Wild despacha francês e desafia argentino top-30 em Roma

Thiago Wild é o brasileiro melhor colocado no ranking mundial (Foto: Mutua Madrid Open)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/05/2024 - 09:36 • Roma (ITA)

Thiago Wild, tenista número 61 do mundo e com seu melhor ranking, estreou com o pé direito, nesta quinta-feira (9), no Masters 1000 de Roma, na Itália, evento sobre o piso de saibro com premiação de 9 milhões de euros (R$ 48,6 milhões).

O paranaense número 1 do país derrotou o qualifier francês Gregoire Barrere, 115º e algoz de Felipe Meligeni na fase prévia, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em duelo realizado na quadra Pietrangeli, uma das mais belas do mundo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O brasileiro emplaca sua sétima vitória em onze jogos de Masters 1000. Este ano ele foi em todas as terceiras rodadas deste tipo de evento (Indian Wells, Miami e Madri) e vai buscar mais uma vitória sobre um top-30, no sábado (11), diante do argentino Tomas Etcheverry, 28º colocado do planeta e cabeça de chave 25. Os dois jogaram três vezes no circuito, com duas vitórias de Etcheverry, ambas na Turquia, em 2021. O brasileiro ganhou a última, também há três anos, em Tallahassee, nos Estados Unidos.

➡️ Thiago Monteiro joga muito, bate ex-top 10 do mundo e avança em Roma

Nesta quinta, Wild foi dominante, abriu uma quebra cedo e fechou o primeiro set. Saiu quebrando no segundo com 2 a 1, ampliou a vantagem para 5 a 2 e teve que lidar com um 15/40 e vários break-points contra. Na segunda oportunidade, fechou.