Thiago Monteiro brilha, derruba favorito e fura o quali em Roma

Escrito por Lance! • Publicada em 07/05/2024 - 13:18 • Roma (ITA)

Thiago Monteiro, número 106 do mundo, segue brilhando. Nesta terça-feira o cearense furou o qualificatório do Masters 1000 de Roma, na Itália, torneio com premiação de 9 milhões de euros (R$ 48,6 milhões).

O brasileiro não ligou para as artimanhas do francês Corentin Moutet, 86º colocado e terceiro favorito, e o derrotou por 2 sets a 0 com parciais de 6/3 6/4 após 1h25min.

O jogo chegou a ser interrompido no 4 a 4 do segundo set por conta da chuva por cerca de uma hora e na retomada o brasileiro veio mais firme e atento, quebrando o saque e finalizando em seu serviço.

Este é o segundo quali seguido de Masters que Monteiro fura. Ele havia feito o mesmo em Madri onde foi até a terceira rodada derrubando o sétimo do mundo, o grego Stefanos Tsitsipas, que vinha de título no Masters de Monte Carlo e final em Barcelona nas semanas anteriores.

Monteiro espera adversário que sairá ainda nesta terça-feira. Entre as opções ele poderá enfrentar Rafael Nadal ou até mesmo o outro brasileiro na chave, Thiago Wild.

Depois da grande vitória na estreia do quali sobre a top 100 Erika Andreeva, Laura Pigossi, 125ª colocada, levou a virada e foi derrotada, nesta terça-feira, na final do qualificatório para o WTA 1000 no mesmo local, evento com premiação de US$ 5,5 milhões (R$ 28 milhões).

A paulistana caiu diante da espanhola Rebeka Masarova, 104ª colocada, por 2 sets a 1 de virada com parciais de 6/7 (7/3) 6/3 7/5 após 2h51min de duração na quadra 6 do Foro Itálico. A brasileira chegou a abrir 4 a 2 no terceiro set, mas não conseguiu segurar a vantagem, levando o empate e outra quebra no 11º game.

Felipe Meligeni, 132º, também acabou derrotado na final do quali no Masters 1000, diante do francês Gregoire Barrere, 16º favorito e 115º, por 2 sets a 0 com parciais de 6/3 7/6 (9/7). O brasileiro chegou a ter uma quebra no meio do segundo set, mas também não sustentou.

Com os resultados, o Brasil terá Thiago Wild, Monteiro e Bia Haddad Maia na chave principal de simples do torneio italiano.