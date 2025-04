Thiago Silva rasga elogios a LeBron James: ‘O melhor da História’

Thiago Silva, zagueiro do Fluminense, rasgou elogios a LeBron James, ídolo do basquete americano. O atleta revelou que o time dele é LeBron James, independente da franquia em que joga. O jogador de futebol destacou a discriminação no esporte por conta da idade como um dos motivos para apreciar o americano de 40 anos.

— Eu sou fã de esportes. Acompanho muito a NBA. Meu time é LeBron James, independente de onde ele esteja. Sempre que tem jogos e eu tenho a oportunidade de ver, eu acompanho o 'Papai LeBron' — declara o atleta.

Thiago Silva destacou que a idade de LeBron James não é um impeditivo para o desempenho do jogador em quadra e o comparou com atletas brasileiros.

Thiago Silva é o capitão do Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

— Para a gente, é muito especial porque a gente sabe que, num cenário de esporte, a discriminação com a idade é muito grande. A gente olha mais para fora do que propriamente para dentro da nossa casa. , a gente tem vários jogadores que jogam em alto nível com 40 anos, 41, 43, no caso do Nenê. O Fábio, aqui, também — diz o jogador, que completa:

— Só os atletas de fora se cuidam, os nossos a gente não dá muito valor. Então, eu dou valor, sim, porque sei o quanto é difícil você estar jogando num alto nível com a idade que tem. Às vezes, a gente tem que tirar um pouquinho de energia do treino para dar o restante no jogo. Se a gente conseguir fazer uma coisa equilibrada, com certeza, isso vai alongar um pouco a nossa carreira, a gente vai continuar jogando em alto nível que nem o LeBron.

LeBron james em jogo pelo LA Lakers (Foto: Jessie Alcheh/NBAE via Getty Images/AFP)

LeBron James de olho em mais um título

Colocado no mesmo patamar de Michael Jordan, eleito o principal nome da história da NBA, LeBron reconhece a sua importância dentro de quadra. Sem expectativas de se aposentar, o veterano de 40 anos sonha com mais um título da liga norte-americana de basquete. Para isso ocorrer, o Los Angeles Lakers precisará se reorganizar em um curto espaço de tempo.