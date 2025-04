Terceiro dia do Troféu Maria Lenk tem 12 classificados brasileiros

O terceiro dia de competições do Troféu Maria Lenk trouxe muitos resultados positivos para os nadadores brasileiros: foram 12 classificados entre mais de 380 competidores que representam 44 clubes, além de atletas da Bolívia, Colômbia, Uruguai e Turquia. As finais serão divididas em A e B nesta quarta-feira (23), às 18h (de Brasília).

Dos 12 nadadores classificados, oito irão disputar as Finais A e quatro as Finais B. A noite começa com os 100m livre, onde Stephanie Balduccini, Mafe Costa e Naná Almeida que garantiram vagas com o primeiro, quinto e sétimo melhores tempos, respectivamente. No masculino, Guilherme Caribé e Marco Júnior se classificaram em primeiro e oitavo lugar.

Para as Finais B, estão classificados Aimê Louise, Tiago Senna e André Pereira nos 100m livre, e Anna Machado nos 400m medley.

Confira os classificados:

FINAL A

Stephanie Balduccini, Mafe Costa e Naná Almeida (100m livre)

Guilherme Caribé e Marco Júnior (100m livre)

Henrique Borges e Evandro Silva (50m peito)

Gabi Roncatto (400m medley)

FINAL B

Aimê Louise (100m livre)

Tiago Senna e André Pereira (100m livre)

Anna Machado (400m medley)

O evento também serve de seletiva para o Mundial Júnior da Romênia e os Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção.

O Mundial de Singapura

O Mundial de Esportes Aquáticos acontece entre os dias 11 de julho e 3 de agosto, em Singapura, e é a primeira grande competição internacional no ciclo olímpico rumo a Los Angels 2028. De acordo com critérios estabelecidos pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), apenas 12 nadadores representarão o Brasil no Mundial.