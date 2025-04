Tenista ucraniana faz ace sem querer e se desculpa; vídeo

Marta Kostyuk (de 22 anos e 36ª do mundo) protagonizou uma cena rara, neste domingo (27), no WTA 1000 de Madri, ao fazer um ace sem querer. Após lançar a bola, a ucraniana acabou pegando mal, e a bola fez um efeito inusitado, na vitória sobre a russa Veronika Kudermetova (19ª do mundo), por 6/0, 4/6 e 6/4. Foi a primeira vez em três duelos que a tenista da Ucrânia supera a adversária.

A jogada insusitada foi apenas um dos dois aces da ucraniana na partida. Foi tão sem querer que ela se desculpou com a adversária logo após a jogada. Confira no vídeo abaixo:



Com o triunfo, Kostyuk alcança as oitavas de final de um WTA 1000 pela quarta vez na carreira. E, para disputar as quartas desse nível pela terceira vez, terá de despachar a americana Sofia Kenin ou a russa Anastasia Potapova.

Ex-16ª do mundo (seu melhor ranking na carreira), a ucraniana alcançou as quartas de final de um torneio desse nível, pela última vez, em fevereiro, em Doha, no Qatar, Na ocasião, ela acabou derrotada pela americana Amanda Anisimova (41ª). Já tanto em Indian Wells quanto em Miami, Kostyuk parou nas oitavas, respectivamente, diante da chinesa Qinwen Zheng e a anfitriã Jessica Pegula.

Mais uma virada de Sabalenka



Também pela chave feminina, a bielorrussa Aryna Sabalenka suou, mas avançou: 3/6, 6/2 e 6/1 diante da belga Elise Mertens. Desde o início de 2024, foi a oitava virada da número 1 do mundo, ultrapassando, neste quesito, a russa Mirra Andreeva.

Outra curiosidade é que Sabalenka se tornou a terceira jogadora em atividade com 10 vitórias ou mais sobre a mesma oponente. Agora, são 10 em 12 jogos contra a belga.