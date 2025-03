Neste domingo (23), a tenista ucraniana Marta Kostyuk encontrou uma maneira inusitada de fechar a partida contra a russa Anna Blinkova (77ª do mundo). Na ocasião, a 29ª do mundo sacou por baixo, surpreendendo a rival e fechando a partida por 6/2 e 6/1. Logo em seguida, como se vê em um dos vídeos abaixo, as duas não se cumprimentaram na rede.



Esta é a quarta participação da tenista ucraniana no torneio na Flórida e a primeira vez que ela alcança as oitavas de final . Em suas duas últimas aparições em Miami, em 2022 e 2023, Kostyuk só venceu a estreia.

Ucraniana pode enfrentar outra ucraniana nas oitavas

Depois de vencer, de maneira inusitada o inédito duelo contra Blinkova, Kostyuk aguarda a próxima rival. Será a anfitriã Jessica Pegula (4ª) ou a russa Anna Kalinskaya (33ª).

Filipina de 19 anos desbanca campeã do Aberto da Austrália

Também na chave feminina de Miami neste domingo, a adolescente filipina Alexandra Eala, de 19 anos e 140ª do mundo, conquistou a maior vitória da carreira: 6/4 e 6/2 diante da americana Madison Keys, atual campeã do Aberto da Austrália. Em sua primeira partida de oitavas de WTA 1000 na carreira, a zebra das Filipinas terá pela frente outra favorita, a espanhola Paula Badosa, 11ª melhor tenista da atualidade.

Na chave masculina, houve outras zebras, como o belga Zizou Bergs, algoz do russo Andrey Rublev, na segunda rodada.

Australiano e francês costumam sacar por baixo

Embora seja pouco usual, o saque por baixo é permitido no circuito mundial e ainda mais raro nos jogos femininos. No masculino, o australiano Nick Kyrgios é um dos mais conhecidos usuários desse recurso. O francês Corentin Moutet (76º) é outro que costuma usar o saque por baixo. Foi assim na derrota para o chileno Alejandro Tabillo, na sexta-feira, em Miami.