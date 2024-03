Djokovic atinge incrível marca no topo do ranking; Thiago Wild sofre queda

Novak Djokovic continua no topo do ranking mundial de tênis (Foto: CLIVE BRUNSKILL / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/03/2024 - 14:47 • Rio de Janeiro (RJ)

Novak Djokovic atingiu, nesta segunda-feira (18), uma nova e incrível marca como número 1 do mundo, ao garantir a manutenção da liderança da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Com 417 semanas no topo, ele agora tem o equivalente a oito anos como líder e já soma dois a mais que o segundo colocado, Roger Federer.

O sérvio ganhou 50 pontos com a campanha em Indian Wells e ampliou um pouquinho a vantagem para Carlos Alcaraz. Ele ficou com 9725 contra 8880 do espanhol, que defendeu sua conquista em Indian Wells. Alcaraz poderá se aproximar de Djokovic caso conquiste ou alcance a final em Miami, mas só conseguirá ultrapassá-lo a partir de abril, na série no saibro. Jannik Sinner se sustentou em terceiro lugar, seguido pelo russo Daniil Medvedev.

A novidade no top 5 é o alemão Alexander Zverev, que fez quartas na Califórnia e somou 110 pontos, deixando Andrey Rublev como o sexto. Holger Rune é o sétimo colocado, agora seguido pelo norueguês Casper Ruud, que subiu um degrau e é o oitavo. Hubert Hurkacz caiu para o nono lugar, e o australiano Alex De Minaur fecha o top 10.

O brasileiro Thiago Wild não evitou a queda, apesar da grande campanha em Indian Wells, furando o qualifying e atingindo a terceira rodada. O paranaense perdeu 52 pontos, uma vez que defendia um título e uma semi em challengers no Chile do ano passado, e desceu ao 76º posto.

Os brasileiros que aparecem no ranking na sequência são Thiago Monteiro (110º), Felipe Meligeni (134º), Gustavo Heide (225º), Matheus Pucinelli (295º), Pedro Sakamoto (309º) e João Fonseca (341º).