Bia Haddad perde nos detalhes nas duplas e se despede de Miami; Ingrid Martins vence

Escrito por Lance! • Publicada em 25/03/2024 - 09:23 • Miami (EUA)

Depois da derrota em simples no final da noite deste sábado (23), Bia Haddad Maia foi eliminada também na chave de duplas do torneio WTA 1000, em Miami, na noite deste domingo (24).

A paulistana encerrou sua jornada no torneio na Flórida com queda nas duplas, ao lado da americana Taylor Townsend, por 2 sets a 1 (parciais de 2/6, 6/4 e 13/11) diante das americanas Alycia Parks e Asia Muhammad.

Agora, Bia se concentra para a Billie Jean King Cup, quando representará o Brasil contra a Alemanha, em São Paulo, entre os dias 12 e 13 de abril, no Ginásio do Ibirapuera.

Ingrid Martins, número 53 do mundo, ganhou vaga na chave de duplas ao lado da russa Anna Blinkova. As duas derrotaram as chinesas Xinyu Jiang e Yue Yuan, na quadra 7, por 6/0 e 6/3 em apenas 53 minutos.

Ingrid estava a três desistências do evento que assinou On-Site, ou seja, no local no momento do sorteio da chave no começo da semana. Até a noite deste sábado, ela era a segunda alternate e contou com as duas baixas neste domingo para conseguir sua vaga no torneio.