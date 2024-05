Imagem do momento da agressão (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/05/2024 - 21:27 • Rio de Janeiro (RJ)

André Gava, técnico da equipe Sub-17 de vôlei feminino do Vasco, agrediu uma jogadora da sua equipe com um empurrão durante uma partida e acabou expulso do jogo.

A agressão ocorreu no momento da substituição da atleta no confronto contra o Voleibarra. Depois do acontecido, além de expulso do duelo, o treinador foi demitido pelo clube carioca. Veja acontecimento no vídeo abaixo!

Após ter sido mandado embora da partida, o técnico tentou argumentar com os árbitros da partida. O jogo terminou com vitória do Voleibarra sobre o Vasco da Gama, por 2 sets a 0.

André Gava pode sofrer com uma punição por parte da Comissão Disciplinar da competição. Em nota oficial, o Vasco se posicionou e prestou apoio para a jogadora de vôlei do seu clube.

- O profissional (André Gava) foi desligado da equipe imediatamente, nem liderou o segundo jogo que teria no dia. O Vasco já conversou com os responsáveis dos atletas do time e da atleta envolvida no incidente. Reiterou o apoio e ofereceu todo o suporte para as família - anunciou a equipe carioca.