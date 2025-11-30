AO VIVO: siga a corrida do GP do Catar de F1 com título em jogo

A Fórmula 1 (F1) chega na sua penúltima corrida da temporada com o Grande Prêmio do Catar, etapa que pode definir o campeão de 2025. Se Lando Norris vencer, ele leva o troféu para a casa. A etapa tem Oscar Piastri na pole, Norris em segundo e Max Verstappen em terceiro, os três são postulantes ao título. Acompanhe em tempo real no Lance! com atualização ao vivo do campeonato.



🟢🚘 ATUALIZAÇÃO: Corrida em andamento! Siga volta a volta abaixo!

CAMPEONATO AO VIVO

1º | Norris (2º na corrida): 414 pts - no momento NÃO É campeão

2º | Piastri (1º na corrida): 399 pts

3º | Verstappen (3º na corrida): 386 pts

Tempo real da corrida do GP do Catar de F1

14/57 - Norris tem 3 segundos de vantagem para Norris. Já Piastri abre 1.8s sobre Norris.



🟢 10/57 - Corrida é retomada com Norris (2º) na frente de Verstappen



🟡🚘 8/57 - Os carros aproveitam para parar, menos as McLaren



🟡🚘 7/57 - BANDEIRA AMARELA! Gasly e Hulkenberg batem. Safety Car na pista



7/57 - FIA investiga uma possível queima de largada de Esteban Ocon



6/57 - 📻 Verstappen reclama de uma descompensação do carro



5/57 - Albon e Russell foram os que mais perderam posições, com 3



3/57 - Bortoleto mantém a 19º posição. Na frente dele está Stroll



2/57 - Hamilton foi quem mais subiu, com 3 ultrapassagens



1/57 - Largada boa e segura dos três primeiros. Verstappen passou Norris, que não insistiu para não correr muitos riscos



🟢 E FOI DADA A LARGADA!



13h - Os pilotos partem para a volta de apresentação



13h - Para vencer, só é necessário que Lando faça 4 pontos a mais que Piastri e 2 a mais sobre Verstappen



12h56 - QUATRO MINUTOS PARA A LARGADA!



12h51 - A temperatura em Lusail, no Catar, é de 23 ºC. Faltam 9 minutos para a largada



12h41 - A matemática para o título de Norris é simples: ele só precisa vencer. O que não será fácil estando num "sanduíche" de postulantes que podem correr mais riscos do que ele. ➡️CONFIRA CENÁRIO



12h40 - A largada começa em 20 minutos

Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen disputam o título da F1 (Fotos: Patrick T. Fallon / AFP // Frederic J. Brown / AFP // Mason/Getty Images/AFP)

