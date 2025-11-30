menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

AO VIVO: siga a corrida do GP do Catar de F1 com título em jogo

Etapa é a penúltima da F1

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 30/11/2025
12:39
Atualizado há 1 minutos
Lando Norris no GP do Catar de F1 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
imagem cameraLando Norris no GP do Catar de F1 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Fórmula 1 (F1) chega na sua penúltima corrida da temporada com o Grande Prêmio do Catar, etapa que pode definir o campeão de 2025. Se Lando Norris vencer, ele leva o troféu para a casa. A etapa tem Oscar Piastri na pole, Norris em segundo e Max Verstappen em terceiro, os três são postulantes ao título. Acompanhe em tempo real no Lance! com atualização ao vivo do campeonato.

🟢🚘 ATUALIZAÇÃO: Corrida em andamento! Siga volta a volta abaixo!

continua após a publicidade

Relacionadas

CAMPEONATO AO VIVO
1º | Norris (2º na corrida): 414 pts - no momento NÃO É campeão
2º | Piastri (1º na corrida): 399 pts
3º | Verstappen (3º na corrida): 386 pts

Tempo real da corrida do GP do Catar de F1

14/57 - Norris tem 3 segundos de vantagem para Norris. Já Piastri abre 1.8s sobre Norris.

🟢 10/57 - Corrida é retomada com Norris (2º) na frente de Verstappen

🟡🚘 8/57 - Os carros aproveitam para parar, menos as McLaren

🟡🚘 7/57 - BANDEIRA AMARELA! Gasly e Hulkenberg batem. Safety Car na pista

7/57 - FIA investiga uma possível queima de largada de Esteban Ocon

6/57 - 📻 Verstappen reclama de uma descompensação do carro

5/57 - Albon e Russell foram os que mais perderam posições, com 3

3/57 - Bortoleto mantém a 19º posição. Na frente dele está Stroll

2/57 - Hamilton foi quem mais subiu, com 3 ultrapassagens

1/57 - Largada boa e segura dos três primeiros. Verstappen passou Norris, que não insistiu para não correr muitos riscos

🟢 E FOI DADA A LARGADA!

13h - Os pilotos partem para a volta de apresentação

13h - Para vencer, só é necessário que Lando faça 4 pontos a mais que Piastri e 2 a mais sobre Verstappen

12h56 - QUATRO MINUTOS PARA A LARGADA!

12h55 - ➡️ Ex-piloto de F1 é preso na Alemanha por suspeita de fraude

12h51 - A temperatura em Lusail, no Catar, é de 23 ºC. Faltam 9 minutos para a largada

12h45 - ➡️ Confira o grid de largada do GP do Catar de F1!

12h41 - A matemática para o título de Norris é simples: ele só precisa vencer. O que não será fácil estando num "sanduíche" de postulantes que podem correr mais riscos do que ele. ➡️CONFIRA CENÁRIO

12h40 - A largada começa em 20 minutos

continua após a publicidade
Oscar PiaAstri, Lando Norris e Max Verstappen disputam o título da F1 (Fotos: Patrick T. Fallon / AFP // Frederic J. Brown / AFP // Mason/Getty Images/AFP)
Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen disputam o título da F1 (Fotos: Patrick T. Fallon / AFP // Frederic J. Brown / AFP // Mason/Getty Images/AFP)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Agenda

SEXTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 10h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação sprint - 14h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 29 DE NOVEMBRO
🏎️ Sprint - 11h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

continua após a publicidade

DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 13h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias