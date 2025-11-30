AO VIVO: siga a corrida do GP do Catar de F1 com título em jogo
A Fórmula 1 (F1) chega na sua penúltima corrida da temporada com o Grande Prêmio do Catar, etapa que pode definir o campeão de 2025. Se Lando Norris vencer, ele leva o troféu para a casa. A etapa tem Oscar Piastri na pole, Norris em segundo e Max Verstappen em terceiro, os três são postulantes ao título. Acompanhe em tempo real no Lance! com atualização ao vivo do campeonato.
🟢🚘 ATUALIZAÇÃO: Corrida em andamento! Siga volta a volta abaixo!
CAMPEONATO AO VIVO
1º | Norris (2º na corrida): 414 pts - no momento NÃO É campeão
2º | Piastri (1º na corrida): 399 pts
3º | Verstappen (3º na corrida): 386 pts
Tempo real da corrida do GP do Catar de F1
14/57 - Norris tem 3 segundos de vantagem para Norris. Já Piastri abre 1.8s sobre Norris.
🟢 10/57 - Corrida é retomada com Norris (2º) na frente de Verstappen
🟡🚘 8/57 - Os carros aproveitam para parar, menos as McLaren
🟡🚘 7/57 - BANDEIRA AMARELA! Gasly e Hulkenberg batem. Safety Car na pista
7/57 - FIA investiga uma possível queima de largada de Esteban Ocon
6/57 - 📻 Verstappen reclama de uma descompensação do carro
5/57 - Albon e Russell foram os que mais perderam posições, com 3
3/57 - Bortoleto mantém a 19º posição. Na frente dele está Stroll
2/57 - Hamilton foi quem mais subiu, com 3 ultrapassagens
1/57 - Largada boa e segura dos três primeiros. Verstappen passou Norris, que não insistiu para não correr muitos riscos
🟢 E FOI DADA A LARGADA!
13h - Os pilotos partem para a volta de apresentação
13h - Para vencer, só é necessário que Lando faça 4 pontos a mais que Piastri e 2 a mais sobre Verstappen
12h56 - QUATRO MINUTOS PARA A LARGADA!
12h51 - A temperatura em Lusail, no Catar, é de 23 ºC. Faltam 9 minutos para a largada
12h41 - A matemática para o título de Norris é simples: ele só precisa vencer. O que não será fácil estando num "sanduíche" de postulantes que podem correr mais riscos do que ele. ➡️CONFIRA CENÁRIO
12h40 - A largada começa em 20 minutos
Agenda
SEXTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 10h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação sprint - 14h30 | BandSports e F1TV
SÁBADO, 29 DE NOVEMBRO
🏎️ Sprint - 11h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 13h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
