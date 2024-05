Técnico campeão da NBA é demitido após ‘varrida’ nos Playoffs

Frank Vogel deixa o Phoenix Suns após apenas uma temporada (Foto: CHRIS CODUTO / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 10/05/2024 - 09:52 • Phoenix (EUA)

Frank Vogel não é mais técnico do Phoenix Suns. De acordo com informações do jornalista Shams Charania, do “The Athletic”, a franquia decidiu demitir o profissional após derrota nos playoffs da NBA por 4 a 0 para o Minnesota Timberwolves e já busca um substituto.

A franquia do Arizona fez grandes mudanças em relação à última temporada. Havia uma enorme expectativa por uma briga pelo título do torneio, mas a equipe acabou caindo na primeira rodada dos playoffs. O GM James Jones falou, em entrevista coletiva, que as partes optaram por seguir caminhos distintos.

- Assim como dissemos na entrevista coletiva no dia 1° de maio, a liderança da equipe inclui a mim, Josh Bartelsein e o dono buscando quais mudanças serão necessárias. Então, após fazermos uma revisão da temporada, concluímos que precisamos de um treinador diferente para o nosso time. Agradecemos ao trabalho duro e comprometimento de Frank Vogel - disse o executivo.

O Suns, inclusive, já iniciou as buscas por um novo treinador. Segundo informações de Adrian Wojnarowski, da ESPN, trata-se de Mike Budenholzer, que está sem clube e acumula passagem pelo Milwaukee Bucks.

Já segundo John Gambadoro, grande setorista da franquia e que trabalha na rádio "Arizona Sports 98.7 FM Phoenix", havia uma lista inicial de dez nomes para substituir Vogel. Agora, a diretoria decidiu realizar um corte e há duas ou três opções na mesa. O radialista garantiu que JJ Redick, especulado no Los Angeles Lakers, não é uma das alternativas.