Escrito por Lance! • Publicada em 10/05/2024 - 01:49 • São Paulo (SP)

Após Boston Celtics e Oklahoma City Thunder, líderes de suas conferências, abrirem as semifinais com vitórias, o revés veio no embate seguinte. Veja a seguir como foram os jogos dos playoffs da NBA desta quinta-feira (9).

Boston Celtics 94 x 118 Cleveland Cavaliers

Dentro de casa, os celtas se surpreenderam com um Cavaliers bem imponente, que chegou a abrir certa vantagem no final do jogo. Donovan Mitchell foi o grande nome do confronto e, com o bom resultado, a equipe de Cleveland sonha com uma série perfeita dentro de casa para bater o líder da sua conferência e seguir rumo ao título.

Oklahoma City Thunder 110 x 119 Dallas Mavericks

Na frente durante grande parte do duelo, mesmo fora de casa, os Mavs foram liderados por Luka Doncic até a vitória que igualou a série. Do lado do Thunder, Shai Gilgeous-Alexander fez uma grande partida e foi o cestinha da partida, mas seus companheiros não tiveram um rendimento semelhante e a equipe conheceu sua primeira derrota nos playoffs.

