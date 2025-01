Taylor Swift reage à festa dos Chiefs após conquista do título da AFC

Mesmo acostumada com grandes espetáculos e com a adoração do público, Taylor Swift se surpreendeu com a festa da torcida dos Kansas City Chiefs na final da Conferência Americana (AFC), no último domingo (26). Em um vídeo compartilhado pela NFL, mostra a artista num momento ao lado do namorado Travis Kelce, tight end dos Chiefs, e sua sogra. A norte-americana fica encantada com o show dado pelos torcedores durante a comemoração.

— Meu Deus, isso é tão insano! Olha pra isso… Esta não é uma situação da vida real. (…) Isso é muito doido. Não acredito no que está acontecendo. Estou chocada. Estou chocada. Isto é tão maneiro — diz Taylor Swift, orgulhosa de Travis Kelce.

Taylor e Kelce estão juntos desde o início da temporada 2023–24, quando os Kansas City Chiefs conquistaram o seu segundo Super Bowl consecutivo.

Kansas City Chiefs no Super Bowl LIX

O Kansas City Chiefs venceu o Buffalo Bills por 32 a 29 neste domingo (26) e conquistou o título da Conferência Americana da NFL e a vaga no Super Bowl LIX. No próximo dia 9, a equipe tem a oportunidade de se tornar o primeiro tricampeão consecutivo da história do Super Bowl. Para isso, terão de derrotar o Philadelphia Eagles no Caesars Superdome.