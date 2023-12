A jogadora destacou seu ano positivo com conquistas no juvenil e subida no profissional: "Em 2023 conquistei muita coisa no juvenil. Fui bronze no Campeonato Mundial de Duplas em Cesenatico (Itália) na sub 18, e vice na sub 16. Joguei com diversas parceiras diferentes e fui me adaptando ao longo do ano. Fui campeã Pan-Americana no Chile com a Manu Archetti na sub 18 e Campeão Mundial Juvenil por Equipes. Tenho ainda mais dois anos de Juvenil então acho que estou preparada pros próximos desafios, que são muitos porque as meninas juvenis do Brasil jogam em um nível muito forte.