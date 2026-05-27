Surfista brasileiro deixa UTI após ter coração perfurado por peixe-agulha na Costa Rica
Fabiano Duarte, de 42 anos, sofreu o acidente durante sessão de surfe em Pavones
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Fabiano Duarte da Costa, surfista brasileiro de 42 anos, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi transferido para um quarto hospitalar em San José, na Costa Rica, nesta terça-feira (26). O catarinense sofreu uma perfuração no coração após ser atingido por um peixe-agulha enquanto surfava na Praia de Pavones, na última quinta-feira (20).
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O acidente aconteceu durante uma sessão de surfe em uma das regiões mais conhecidas da Costa Rica pelas ondas longas. Segundo relatos da família, o peixe saltou da água e atingiu diretamente o tórax do brasileiro.
Socorro ainda no mar
Fabiano recebeu os primeiros socorros ainda na praia com a ajuda de um médico alemão que também estava no mar no momento do acidente. Após ser estabilizado, o catarinense foi levado para um hospital no interior do país e, posteriormente, transferido de avião para San José, onde passou por uma cirurgia cardíaca de alta complexidade.
Documentos médicos apontaram trauma torácico aberto, hemopericárdio traumático e lesão cardíaca severa. O surfista chegou a sofrer uma parada cardiorrespiratória antes da intervenção cirúrgica.
Após dias internado em estado grave na UTI, Fabiano apresentou melhora clínica e agora segue em recuperação no quarto hospitalar. Ainda não há previsão de alta nem data definida para o retorno ao Brasil.
Família agradece atendimento
De acordo com Priscila Carlesso, esposa do surfista, a recuperação vem surpreendendo familiares e médicos:
— Ele é uma pessoa de coração puro. É movido à adrenalina, ao esporte, à emoção. O mar é a vida dele desde criança. A definição do Fabiano é desafio, coragem, preparação. Acho que é por isso, junto com Deus, que ele está aqui hoje, vivo, e que logo vai conseguir voltar para casa — afirmou.
A família também divulgou um comunicado agradecendo o atendimento prestado pelas equipes de emergência da Costa Rica e pelo Hospital San Juan de Dios, responsável pela cirurgia.
— A pronta atuação das equipes costa-riquenhas foi decisiva para a preservação de sua vida — destacou o texto.
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