Surfista brasileiro deixa UTI após ter coração perfurado por peixe-agulha na Costa Rica

Fabiano Duarte da Costa, surfista brasileiro de 42 anos, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi transferido para um quarto hospitalar em San José, na Costa Rica, nesta terça-feira (26). O catarinense sofreu uma perfuração no coração após ser atingido por um peixe-agulha enquanto surfava na Praia de Pavones, na última quinta-feira (20).

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O acidente aconteceu durante uma sessão de surfe em uma das regiões mais conhecidas da Costa Rica pelas ondas longas. Segundo relatos da família, o peixe saltou da água e atingiu diretamente o tórax do brasileiro.

Surfista brasileiro sofre perfuração no coração (Foto: Divulgação/Redes Sociais/Reprodução)

Socorro ainda no mar

Fabiano recebeu os primeiros socorros ainda na praia com a ajuda de um médico alemão que também estava no mar no momento do acidente. Após ser estabilizado, o catarinense foi levado para um hospital no interior do país e, posteriormente, transferido de avião para San José, onde passou por uma cirurgia cardíaca de alta complexidade.

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Documentos médicos apontaram trauma torácico aberto, hemopericárdio traumático e lesão cardíaca severa. O surfista chegou a sofrer uma parada cardiorrespiratória antes da intervenção cirúrgica.

Após dias internado em estado grave na UTI, Fabiano apresentou melhora clínica e agora segue em recuperação no quarto hospitalar. Ainda não há previsão de alta nem data definida para o retorno ao Brasil.

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Família agradece atendimento

De acordo com Priscila Carlesso, esposa do surfista, a recuperação vem surpreendendo familiares e médicos:

— Ele é uma pessoa de coração puro. É movido à adrenalina, ao esporte, à emoção. O mar é a vida dele desde criança. A definição do Fabiano é desafio, coragem, preparação. Acho que é por isso, junto com Deus, que ele está aqui hoje, vivo, e que logo vai conseguir voltar para casa — afirmou.

A família também divulgou um comunicado agradecendo o atendimento prestado pelas equipes de emergência da Costa Rica e pelo Hospital San Juan de Dios, responsável pela cirurgia.

— A pronta atuação das equipes costa-riquenhas foi decisiva para a preservação de sua vida — destacou o texto.

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