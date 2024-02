O Brasil iniciou a etapa de Pipeline sem João Chianca, quarto melhor do mundo na última temporada, que ainda se recupera de um acidente sofrido no final do ano passado. O atual bicampeão mundial, Filipe Toledo, foi mal na primeira bateria, enquanto sofria com uma intoxicação alimentar, e desistiu de disputar a repescagem. Nomes de peso, como Ítalo Ferreira e Gabriel Medina, caíram no primeiro round eliminatório.