Ex-nadador teme perda de medalhas olímpicas em incêndios na Califórnia

O ex-nadador americano Gary Hall Jr., dono de dez medalhas olímpicas, acredita ter perdido seu acervo valioso nos devastadores incêndios florestais que assolam a Califórnia. Morador de Pacific Palisades, em Los Angeles, Hall foi forçado a abandonar sua casa às pressas enquanto o fogo se aproximava rapidamente.

— Não é apenas uma casa, são todas as posses e você podia ver as casas sumindo uma por uma enquanto descia a colina até onde eu estava. Brasas quentes choviam sobre mim quando pulei para dentro do carro. Vai ser difícil voltar ao local, vasculhar as cinzas, tentar encontrar as coisas que podem ter sobrevivido ao fogo, mas sem expectativas quanto a isso — desabafou Hall em entrevista ao canal americano 12news.

Hall disse que conseguiu salvar apenas seu cachorro, insulina, uma pintura de família e um item religioso dado por sua filha. Ele afirmou que será difícil voltar ao local e vasculhar as cinzas em busca de algo que possa ter sobrevivido às chamas.

Gary Hall Jr. acredita ter perdido dez medalhas olímpicas (Foto: Tim Clary/AFP)

Impacto dos incêndios no esporte

Os incêndios, que já tiraram a vida de pelo menos cinco pessoas e forçaram mais de 100 mil a abandonarem suas casas, também estão impactando o esporte. A NBA adiou a partida entre Los Angeles Lakers e Charlotte Hornets, marcada para esta quinta-feira (9) na Crypto.com Arena, por razões humanitárias e de saúde pública.

— Toda a família da NBA envia seus pensamentos e apoio à comunidade de Los Angeles durante este período desafiador. Estamos gratos aos milhares de bombeiros locais e socorristas que demonstraram enorme bravura — declarou a liga, que ainda não definiu uma nova data para o jogo.

JJ Redick, técnico dos Lakers, também foi diretamente afetado, perdendo sua residência para o fogo. Ele descreveu a situação como crítica e pediu orações pela comunidade local.

Com ventos de até 160 km/h alimentando as chamas, os incêndios já consumiram cerca de 28 mil acres e ameaçam mais de 30 mil residências. A NHL também adiou jogos programados em Los Angeles devido à gravidade da situação.

Enquanto bombeiros lutam incansavelmente para conter os incêndios, a tragédia segue como um lembrete do poder devastador da natureza e da resiliência necessária para superar momentos tão difíceis.