A Superliga Feminina de Vôlei encerrou a temporada de 2023, nessa sexta-feira (22), com o Minas Tênis Clube como líder. Com 21 pontos, a equipe mineira está no topo da tabela, a frente do Flamengo, também com 21. As partidas retornam em janeiro para as 14 rodadas restantes e fases finais.