O ponteiro atua no São José desde 2022. Atualmente, o clube é o 2º colocado da Superliga de Vôlei Masculino, com sete vitórias em sete jogos. Douglas é o terceiro maior pontuador do campeonato, atrás de Felipe Roque, companheiro de equipe, e Darlan Souza, do Sesi Bauru. O time iniciou a temporada com o título da Supercopa, em novembro.