Skate Tóquio: SLS anuncia lista para última classificatória antes da final em São Paulo

A Street League Skateboarding (SLS) anunciou a lista de skatistas que irão ao SLS Tóquio neste sábado (23), na Ariake Arena, no Japão. O Brasil chega com seis skatistas na disputa por vaga na final. Entre eles estão: a bicampeã Rayssa Leal, o atual campeão Giovanni Vianna, Felipe Gustavo, Kelvin Hoefler, Carlos Ribeiro e Filipe Mota.

A edição em Tóquio é a última etapa antes do SLS Super Crown World Championship, a final mundial de Skate Street, que acontece dias 14 e 15 de dezembro em São Paulo, no Ginásio do Ibirapuera. Vale lembrar que os três primeiros do ranking masculino e feminino já têm vaga garantida para final, sem a necessidade de disputar as baterias classificatórias.

Conheça o SLS

Criado em 2010, a Street League Skateboarding apresenta um caminho ao skatista amador para o profissional e realiza eventos ao redor de todo o mundo em praças personalizadas, exclusivas e com certificação SLS. Atualmente, o SLS Championship Tour é reconhecido como a principal competição profissional de skate de rua do mundo.

A pista dessa edição conta com um conjunto duplo de corrimão e hubba longos, a pista oferece obstáculos para que os skatistas executem as manobras mais difíceis de seus repertórios. A arte que ilustra o piso da pista é inspirada no Shibuya Crossing de Tóquio, um dos pontos mais emblemáticos da cidade-sede do evento.



Veja todos os participantes

Além dos brasileiros, os homens que brigam por vaga no evento final são os japoneses Yuto Horigome (medalhista olímpico) e Coco Yoshizawa; os americanos Miles Silvas, Chris Joslin, Alex Midler, Dashawn Jordan, Braden Hoban, Jamie Foy e Manny Santiago; o australiano Shane O’Neill; o português Gustavo Ribeiro; o francês Vincent Milou; e o canadense Ryan Decenzo.

Entre as mulheres, Rayssa Leal irá disputar com as medalhistas olímpicas Momiji Nishiya, Funa Nakayama e Liz Akama, além da campeã mundial Yumeka Oda; a australiana Chloe Covell; as americanas Paige Heynn e Mariah Duran; e a neerlandesa Roos Zwetsloot, também estarão presentes na competição.

